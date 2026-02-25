Wettbewerbslabor
Das (zweite) Wettbewerbslabor 2025 stand unter dem Titel «Zusammenarbeit im Wettbewerb». Fünf Laborgruppen stellten ihre Themen zur Diskussion, die sie bereits im Vorfeld erarbeitet hatten: Phase 0 als entscheidender Hebel für Qualität, Fachplanung als essenzieller Beitrag statt blosse Pflichtübung, die Rolle des Dialogs im Wettbewerb, die Zusammensetzung von Jurys – und das Format Wettbewerb auf dem Prüfstand. Nach den teilweisen kontroversen Diskussionen am Kongresstag trafen sich die Laborgruppen nochmals: Sie reflektierten die Gespräche und formulierten ihr Fazit.
 
Das Wettbewerbslabor 2023 hat einen Graben sichtbar gemacht. Auf der einen Seite waren diejenigen, die grosse Veränderungen auf sich zukommen sehen: Klimachaos, Digitalisierung, steigender Aufwand, Mitwirkung, Verdichtung, Preisentwicklung. Für sie ist klar: Es braucht neue Verfahren. Auf der anderen Seite des Grabens stehen Fachleute, die den heutigen Wettbewerb nicht grundsätzlich hinterfragen wollen. Er ist bewährt und erfolgreich, so ihr Argument. Die bestehenden Verfahren sind nach dieser Auffassung lediglich Arbeitsmittel, die sich mit neuen Inhalten füllen lassen.

Alle zwei Jahre trifft sich die Wettbewerbsszene, um an einem Kongress aktuelle Fragen zu erörtern: Das Wettbewerbslabor, veranstaltet von der Stiftung Forschung Planungswettbewerbe und vom Verlag Hochparterre, richtet sich an alle, die an Wettbewerben teilnehmen, aber auch an diejenigen, die sie ausloben, organisieren und jurieren.
Das dritte Wettbewerbslabor findet am 30. September 2027 statt.
Appell zum Handeln
25.02.2026 15:02
Appell zum Handeln
Beim zweiten Wettbewerbslabor haben rund 170 Fachleute diskutiert. Worum ging es, und was haben wir daraus gelernt? Vor allem dies: Jetzt ist Ausprobieren angesagt.
Almut Fauser, Ivo Bösch   25.02.2026 15:55
Wettbewerb überwinden
25.01.2026 15:01
Wettbewerb überwinden
Eine «Störgruppe» hat ihr Wissen aus Büroalltag, Forschung sowie öffentlichen und privaten Bauherrschaften eingesetzt, um den Wettbewerb als solchen auf den Prüfstand zu stellen.
Laborgruppe ‹Kooperation statt Konkurrenz›   25.01.2026 15:52
Phase O anders denken
25.01.2026 15:01
Phase O anders denken
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Wettbewerbslabor: Die Phase O wird unterschätzt. Dabei ist sie eine Weichenstellerin – sie mindert Risiken und stellt Vertrauen her. Und trägt damit viel zum Projekterfolg bei.
Laborgruppe ‹Phase 0›   25.01.2026 15:52
Beitrag, nicht Aufwand
25.01.2026 15:01
Beitrag, nicht Aufwand
Wie viel Fachplanung verträgt ein Wettbewerb? Wer eine Antwort geben will, muss zuerst herausfinden: Was prägt die Ideenfindung zwischen Planung und Auslobung, Methodenfreiheit und Sicherheitsanspruch?
Laborgruppe ‹Fachplanungsbeitrag›   25.01.2026 15:53
Wenn schon ein Dialog, dann ein echter
25.01.2026 15:01
Wenn schon ein Dialog, dann ein echter
Während Veranstalter*innen sich in Konkurrenzverfahren mehr Dialog wünschen, stehen Planer*innen diesem Format eher skeptisch gegenüber. Welche Vorteile hätte ein echter Dialog, und wann am besten?
Laborgruppe ‹Mehr Dialog›   25.01.2026 15:54
Was die Jury angeht
25.01.2026 15:01
Was die Jury angeht
Wie sollen sich Jurys künftig zusammensetzen? Wie viel Transparenz ist bei der Vergabe von Jurymandaten gefragt – und wie viel Offenheit für neue Fachleute und Perspektiven?
Laborgruppe ‹Die Liste›   25.01.2026 15:55
Die einzige Konstante im Wettbewerb ist die Veränderung
17.12.2023 22:12
Die einzige Konstante im Wettbewerb ist die Veränderung
CO2-Budget? Vereinfachtes Verfahren? Richtige Grad der Digitalisierung? Das erste Wettbewerbslabor bot viel Stoff für Diskussionen. Der ausgebuchte Kongress bekam viel Lob.
Ivo Bösch   17.12.2023 22:00
Eine radikal andere Ausgangslage
10.04.2024 17:04
Eine radikal andere Ausgangslage
Ein fixiertes Raumprogramm erschwere echte Innovationen zur Klimafrage, kritisiert die Arbeitsgruppe «Klimakrise und Wettbewerb». Stattdessen schlägt sie ein CO2-Budget und ein Anforderungsprofil vor.
Tamino Kuny   10.04.2024 17:16
10.04.2024 18:04
«Mit dem CO2-Budget wagen wir die Flucht nach vorn»Katrin Pfäffli und Claudio Meletta von der Laborgruppe «Klimakrise und Wettbewerb» sind überzeugt: Was wir heute in Programme schreiben, entscheidet über Netto Null.
Tamino Kuny   10.04.2024 18:58
10.04.2024 08:04
Zur Klimakrise am Wettbewerbslabor 2023Katrin Pfäffli und Claudio Meletta von der Laborgruppe «Klimakrise und Wettbewerb» über die heftigen Diskussionen zum vorgeschlagenen CO2-Budget.
Ivo Bösch   10.04.2024 08:54
Einfach und leicht
10.04.2024 17:04
Einfach und leicht
Die Laborgruppe «Steigender Aufwand» ist angetreten, um die Arbeitslast in den Planungswettbewerben zu senken. Zurück zum einfachen Wettbewerb, lautet ihr Vorschlag.
Ivo Bösch   10.04.2024 17:49
10.04.2024 08:04
«Der Kern des Wettbewerbs ist der Entwurf»Nilufar Kahnemouyi und Adrian Streich von der Laborgruppe «Steigender Aufwand» wollen einfache Wettbewerb, um die Verfahren zu entschlacken.
Ivo Bösch   10.04.2024 08:04
10.04.2024 20:04
Über den Aufwand am Wettbewerbslabor 2023Jeremy Hoskyn von der Laborgruppe «steigender Aufwand» über den Vorschlag des «einfachen Wettbewerbs».
Ivo Bösch   10.04.2024 20:53
Wie digital darf es sein?
10.04.2024 18:04
Wie digital darf es sein?
Die Digitalisierung im Wettbewerb ist noch unübersichtlich und sorgt für Unmut. Die Laborgruppe «Digitaler Wettbewerb» will neue Standards definieren.
Damaris Baumann   10.04.2024 18:17
10.04.2024 22:04
«Mehrwerte für alle Beteiligten»Die Laborgruppe «Digitaler Wettbewerb» versucht mit standardisierten Daten und Verfahren für alle Beteiligten Vorteile herauszuholen.
Damaris Baumann   10.04.2024 22:40
10.04.2024 17:04
Zur Digitalisierung am Wettbewerbslabor 2023Katja Köder und Lars Kundert suchten nach dem richtigen Grad der Digitalisierung und deren Vorteile.
Ivo Bösch   10.04.2024 17:03
Zusammenarbeit im Wettbewerb
29.04.2024 12:04
Zusammenarbeit im Wettbewerb
Das Wettbewerbslabor 2025 setzt auf das Thema «Zusammenarbeit». Eine Absichtserklärung.
Tamino Kuny   29.04.2024 12:00
10.04.2024 17:04
Das Wettbewerbslabor fordertDas Schweizer Wettbewerbswesen ist tief in der Planer*innen-DNA des Landes verankert. Darf man den Wettbewerb infrage stellen? Man muss sogar.
Almut Fauser   10.04.2024 17:30
03.03.2024 11:03
Das Müssen einer WettbewerbsjuryFachleute haben als Jurymitglieder eine hohe Verantwortung. Doch viele nehmen sie in den Vergabeverfahren zu wenig war. Gefragt wäre mehr Mut. Und eine neues Empfehlungsblatt erinnert an die Verhaltensregeln.
Ivo Bösch   03.03.2024 11:30