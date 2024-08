Ville Campagne Vélo

La moitié de la Suisse roule à vélo. La pandémie a intensifié une tendance qui existait déjà: De plus en plus de gens enfourchent leur bicyclette pour aller de A à B, passent leurs loisirs à vélo ou utilisent le vélo pour leurs trajets du quotidien. Les innovations technologiques comme le vélo électrique agrandissent le rayon d’action et multiplient les possibilités.

Et très bientôt, les pistes cyclables seront ancrées dans la Constitution fédérale au même titre que les chemins pédestres et les sentiers de randonnée. Le mérite en revient principalement aux infatigables irréductibles du vélo. Néanmoins, c’est maintenant au tour de la Confédération et des cantons de s’engager: La Confédération doit soutenir les infrastructures cyclables et les cantons ont l’obligation de construire un réseau de voies cyclables continues et sûres. Cela donne beaucoup de travail aux villes et aux communes – aux aménagistes et aux urbanistes, aux architectes paysagistes et à la part de population qui veut avoir son mot à dire.



Le présent focus thématique voudrait les aider. Il montre trois exemples différents: la ville de Berne, l’agglomération de la vallée de la Glatt et la commune de Bulle. Il expose ce qui fait qu’une ville ou une commune est cyclable, comment sa planification, sa conception et sa mise en œuvre peuvent se faire. Et il donne la parole à des gens dont le quotidien a été changé par le vélo. Dix messages portés par des fanions font la synthèse de ce qu’est une commune cyclophile.



D'ailleurs, ce focus thématique est une première. Hochparterre l’a mis au point avec le Velojournal, le plus important magazine suisse consacré au vélo et l’organe de l’association Pro Velo. La base est le cahier thématique paru en avril 2022. Des contributions actuelles viennent régulièrement enrichir le contenu.

Fabian Baumann, Rahel Marti, Pete Mijnssen, Axel Simon