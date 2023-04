Stadt Land Velo

Die halbe Schweiz fährt Velo. Die Pandemie hat einen Trend befeuert, den es schon vorher gab: Immer mehr Menschen fahren auf zwei Rädern. Technologische Entwicklungen wie das E-Bike vergrössern Radius und Möglichkeiten.

Schon bald werden die Velowege in der Bundesverfassung den Fuss- und Wanderwegen gleichgestellt sein. Das ist vor allem das Verdienst der unermüdlichen Veloszene. Doch nun sind andere an der Reihe: Der Bund muss die Veloinfrastruktur unterstützen, und die Kantone sollen ein zusammenhängendes und sicheres Velowegnetz bauen. Das gibt zu tun in Städten und Gemeinden – bei Raumplanerinnen und Städtebauern, Landschaftsarchitekten und bei jenem Teil der Bevölkerung, der mitreden will.

Dieser Themenfokus möchte ihnen dabei helfen. Er zeigt unterschiedliche Beispiele. Er berichtet, wie eine Velostadt oder Velogemeinde geplant, entworfen und umgesetzt werden kann. Und er lässt Menschen zu Wort kommen, deren Alltag das Velo verändert hat. Als Auftakt fassen zehn Appelle die Erkenntnisse zur velofreundlichen Gemeinde zusammen – velowimpelknapp.

Dieser Themenfokus ist übrigens eine Premiere. Hochparterre hat ihn zusammen mit dem Velojournal produziert, der führenden Schweizer Zweiradfachzeitschrift und dem Verbandsorgan von Pro Velo. Die Basis dazu bildet das im April 2022 erschienene Themenheft. Aktuelle Beiträge erweitern den Inhalt laufend.

Fabian Baumann, Rahel Marti, Pete Mijnssen, Axel Simon