Stadtlandschaft Zug
Erntezeit in der Stadtlandschaft Zug

Der Kanton Zug wächst stärker als die restliche Schweiz. Bis 2050 sollen 30 000 Menschen zusätzlich im Kanton leben, also über 20 Prozent mehr als heute. Um seine Spitzenposition im Standortwettbewerb halten zu können, muss und will Zug sein Wachstum in qualitätsvolle Bahnen lenken. Zwei Themenhefte über den Kanton Zug sind bereits bei Hochparterre erschienen. Das Heft ‹Zug – Ansichten und Aussichten einer Stadtlandschaft› dokumentierte 2008 den rasanten baulichen Wandel. Ein weiteres Heft behandelte 2015 den Erhalt von und den Umgang mit den ‹Zuger Landschaften›. Inzwischen wurde die bauliche Entwicklung erfolgreich nach innen gerichtet. Das hat die Zersiedelung eingedämmt, bringt aber neue Herausforderungen mit sich. Dieses Heft richtet den Blick auf die Zuger Stadtlandschaft: die sechs Gemeinden Risch-Rotkreuz, Hünenberg, Cham, Steinhausen, Baar und Zug.

Ein einleitender Artikel setzt die Zuger Spezifika in einen Schweizer Kontext. Die dringlichste Aufgabe ist die Schaffung von (preisgünstigem) Wohnraum. Eine Politikerin und ein Politiker diskutieren mit Esther Banz verschiedene Massnahmen gegen die Wohnungskrise. Der Bau von neuen Wohnungen geht jedoch nur langsam voran – nicht zuletzt, weil Planungsprozesse im Bestand länger dauern. Maarit Ströbele spricht mit drei Fachleuten über die Interessenabwägung zwischen Innenentwicklung, Schaffung von Wohnraum und Bestandserhalt. Trotz Stadtbahn und Umfahrungsstrassen steht auch die Mobilitätsinfrastruktur unter Druck. Paul Schneeberger skizziert die künftigen Schritte in der Mobilitätspolitik. Doch der wirtschaftliche Erfolg Zugs wird nicht nur in Infrastruktur investiert. Linda Leuenberger zeigt, wie sich die Auffassung von öffentlichen Aufgaben ändert. Datenauswertungen von Wüest Partner und ein Katalog mit 18 Bauprojekten und Übersichtskarte ergänzen die Artikel. Durchsetzt werden die Texte vom ironischen Blick des Fotografen Tom Huber – eingestreut in die Artikel, aber auch als Bildstrecke.

Suisse Miniature
In vieler Hinsicht ist Zug eine kleine Schweiz. Im Zentralschweizer Kanton zeigten sich nationale Herausforderungen in der Raumentwicklung früher und deutlicher.
Joris Jehle   16.07.2025 17:31
Vier Kommentare zur Zuger RaumentwicklungFachpersonen kommentieren die Zuger Raumentwicklung aus Sicht von Landschaft, Politik, Mobilität und Raumplanung.
Joris Jehle   16.07.2025 14:30
«Die Wohnungsfrage <br>ist existenziell»
Im Kanton Zug zeigt sich auch die Kehrseite wirtschaftlichen Erfolgs. Barbara Gysel (SP) und Michael Arnold (FDP) diskutieren Massnahmen gegen die Wohnungsknappheit.
Esther Banz   16.07.2025 14:44
Investieren in den GemeinsinnUm die Bevölkerung am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen, investieren Zuger Gemeinden in öffentliche Seebäder oder Restaurants.
Linda Leuenberger   16.07.2025 17:51
18 Zuger Bauprojekte
Was wird in der Stadtlandschaft gerade gebaut oder entwickelt? Wir zeigen die 18 wichtigsten Projekte.
Shkurte Morina   16.07.2025 16:16
Mobilität à la carteDichter bauen, schneller nach Zürich: Ausgehend davon entwirft der Kanton Zug Mobilitätsperspektiven und zukunftsweisende Projekte bis hin zu einer Metro.
Paul Schneeberger*   16.07.2025 11:20
Wie weiter mit der Verdichtung?
Für gutes Verdichten im Bestand braucht es Sorgfalt, Wagemut und prägnante Zielbilder, sind sich Brigitte Moser, René Hutter und Simon Kretz einig.
Maarit Ströbele   05.09.2025 12:00
Datenlandschaft ZugWüest Partner zeigt die Stadtlandschaft in 9 Diagrammen.
Wüest Partner   16.07.2025 15:10
Zug mit Tom Hubers Blick