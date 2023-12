Basel im Dialog

Seit 2020 stellt der Kanton Basel-Stadt seine städtebauliche Zukunft in verschiedenen Formaten zur Diskussion. Mit den «Dialogtagen 2023» im September, Oktober und November geht die Partizipation in die nächste Runde.



Dutzende, ja Hunderte Menschen sollen miteinander über die städtebauliche Zukunft des Stadtkantons reden. Damit wagt Basel ein grosses Experiment in der Diskussionsteilhabe. Kann das gutgehen?

Diese Frage will Hochparterre beantworten. Nicht nur, weil es um Raumplanung, Städtebau und Architektur geht. Sondern auch, weil es darum geht, wer daran teilhat – hier im ganz direkten Sinn.



Folgende Fragen stellen wir uns:

– Was will Basel-Stadt mit einer organisierten Partizipation in diesem Ausmass erreichen?



– Was bringt eine solch grossangelegte Übung? Was wird aus den Ergebnissen?



– Welche der Erfahrungen dieses Basler Debattenherbstes interessieren über Basel hinaus, und sind Prozesse wie das Forum und die Dialogtage der Massstab für die Stadt- und Raumentwicklung im 21. Jahrhundert?

Mit diesem Themenfokus wollen wir von den «Dialogtagen 2023» berichten. Wir beobachten und kommentieren, und wir geben jenen das Wort, die vor Ort sind.



Hier erfahren Sie Genaueres zum Themenfokus und zu den «Dialogtagen 2023». Und gleich hier anschliessend finden Sie einen Stadtplan mit einer Auswahl von Artikeln über Basel aus den letzten Jahren. Die Artikel über die Dialogtage werden wir darauf laufend ergänzen.

Danke für Ihr Interesse!