Die grösste Messe der Branche findet nächste Woche in der Messe Basel statt.

Urs Honegger 28.04.2022 15:29

Wohin an der Swissbau? Obwohl die diesjährige Ausgabe der Messe ‹Swissbau Compact› heisst, ist das Veranstaltungsangebot gross. Hier sechs Tipps für die Planung des Messebesuchs nächste Woche. 28.04.2022 15:29

Die Spezialausgabe ‹Swissbau Compact› vom Dienstag, 3. bis Freitag, 6. Mai 2022 in der Halle 1.0 der Messe Basel bietet dem Fachpublikum wiederum zahlreiche Veranstaltungen zu den aktuellen Themen. Hier fünf Tipps für Ihre Planung: 1. Alle Veranstaltungen sind im Tageseintritt enthalten. Kombinieren Sie Ihren Messerundgang mit einer Veranstaltung, die sie interessiert. 2. Zu den meisten Veranstaltungen gibt es einen Live-Stream. Wichtige Vorträge und Podiumsdiskussionen können Sie auch im Büro oder im Homeoffice mitverfolgen. 3. Der Veranstaltungskalender kann durch verschiedene Filter nach eigenen Interessen sortiert werden. Hier zum Beispiel anhand der Themen Architektur & Design. 4. Digitale Transformation bleibt Thema und Herausforderung. Einen Einblick in den Stand der Dinge bietet die 30-minütige Virtual Reality Show am ‹Swissbau Innovation Lab›. Der Film dokumentiert die digitale Planung von drei realen Bauprojekten: ‹The Tower› im Areal uptownBasel in Arlesheim, ‹Hortus› im Areal BaseLink in Allschwil und das Areal ‹S-tates› in Windisch. ###Media_2### 5. Falls Sie Bock auf Promis haben, sind Sie am ‹Swissbau Focus› am richtigen Ort. Hier treten unter anderen Ron Edelaar (EMI Architekten), Pierre de Meuron (Herzog & de Meuron), Maria Lezzi (Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung ARE), Heinrich Degelo (Inhaber Degelo Architekten), Ilka May (CEO LocLab Consulting) und der ‹Parametric Design› Pionier Fernando Romero aus Mexiko auf. Oder 6.: Einfach hingehen und sich treiben lassen......