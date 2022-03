Vom Dienstag, 3. bis Freitag, 6. Mai 2022 findet in der Halle 1.0 der Messe Basel die Swissbau Compact statt. Das Programm ist jetzt online.

Urs Honegger 10.03.2022 14:36

«Die Swissbau Compact vom 3. bis 6. Mai 2022 bietet viel Raum für den fachlich-professionellen Austausch, persönliche Gespräche und die Präsentation von Produkten und Innovationen», schreibt die Veranstalterin Messe Schweiz heute in einer Medienmitteiliung. Damit gebe die Veranstaltung allen am Bau beteiligten Personen die Möglichkeit, «sich endlich wieder vor Ort zu treffen und den Wissenstransfer innerhalb der Branche gezielt zu fördern.»

Swissbau Focus

Der Swissbau Focus 2022, das Veranstaltungsformat der Swissbau, steht im Zeichen des Themas «Neue Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft». Gemeinsam mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA und weiteren 28 Branchenverbänden, Hochschulen und Institutionen führen die Verantwortlichen der Plattform rund 90 öffentliche Veranstaltungen durch. Das interdisziplinäre Programm setzt sich mit den zentralen Fragen rund um Architektur und Design, neuen Materialien, Energie und Klima, Digitalisierung, Raumplanung, Facility Management und dem Immobilienmarkt auseinander.

Swissbau Innovation Lab

Auch das Swissbau Innovation Lab, die Plattform für digitale Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft, bietet ein umfangreiches Angebot, gemeinsam mit Bauen digital Schweiz/BuildingSMART Switzerland und dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA. Interessierte erleben, welche digitalen Lösungen heute schon Realität sind und welche neuen Technologien und Anwendungen die Zukunft der Branche prägen werden. Themenfokus 2022 ist die Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft im Kontext der Digitalisierung.

Die Swissbau 2022 konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant im Januar stattfinden und wurde in den Mai verschoben. Der neu gewählte Termin verhinderte mehreren Herstellern mit grossen Messeständen die Teilnahme. Aus diesem Grund überarbeitete der Veranstalter das gewohnte Konzept mit mehreren Messehallen. Neu findet die Swissbau im Mai 2022 in reduzierter Form und als Spezialformat unter dem Namen «Swissbau Compact» in einer Halle statt.