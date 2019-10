Die digitale Transformation ist das grosse Thema der Swissbau 2020.

Urs Honegger 14.10.2019 12:04

Die Swissbau setzt das Thema für die Ausgabe 2020: Die digitale Transformation. Liest man die Medienmitteilungen der Veranstalter und die Präsentationen der beteiligten Partner steht sie kurz vor dem grossen Durchbruch. Darum widmet die Messe der Digitalisierung zum zweiten Mal nach 2018 ein ‹Innovation Lab›. Die «Sonderschau für digitale Transformation» will mit «neuen interaktive Elementen» die Zukunft des Bauens «noch erlebbarer» machen und im ‹iRoom› digitale Use Cases mit einer «neuartigen 3D-Visualisierungsshow» präsentieren. ###Media_2### In ihrer Kommunikation betont die Swissbau, dass die digitale Transformation nur im Zusammenspiel aller am Bau Beteiligten funktioniert. Das scheint im Rahmen des ‹Innovation Lab› zu gelingen: es gibt einen ‹Main Partner Innovation› – Innosuisse, die Agentur für Innovationsförderung des Bundes –, zwei ‹Main Partner Transformation› – Bauen digital Schweiz/buildingSmart Switzerland und den SIA – , 8 ‹Network Partner›, 26 ...