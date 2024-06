Für die Planung des neuen Entsorgungszentrums in Dietikon fand eine Testplanung mit drei Teams statt. Bild: Limeco

Ein neues Entsorgungswerk in Dietikon soll zu einem Ort der Begegnung werden. Ausserdem in der Presse: Referendum gegen ein UBS-Hochhaus in Zürich, eine Chance für Näfels und ein Forschungszentrum in Allschwil.

Acht Limmattaler Gemeinden planen den Ersatz ihres gemeinsamen, in die Jahre gekommenen Entsorgungswerks für Abfall und Abwasser in Dietikon. Das Spannende daran: Der Ersatzbau soll nicht bloss ein Infrastrukturbau, sondern ein «Ort der Begegnung» werden, wie die ‹NZZ› schreibt. «Visualisierungen erster Entwürfe erinnern mit einem diagonal an der Fassade verlaufenden Aufgang ans Centre Pompidou.» Zwar handle es sich dabei erst um die Ergebnisse einer Testplanung. «Aber die Darstellung verdeutlicht den Anspruch, nicht einfach ein technisches Werk neu zu errichten, sondern dem Wandel im Umgang mit solchen Infrastrukturen gerecht zu werden.» Mit dem neuen Quartier Limmatfeld rücke die Stadt näher, so die ‹NZZ›. Zudem reagiere die Bevölkerung heute empfindlich auf Veränderungen. Darüber hinaus würden die Anlagen an Moore und Auen grenzen. Das Werk an der Limmat solle als Teil von Dietikon wahrgenommen werden. Ein Teil des Grundstücks werde deshalb als Quartierplatz ausgestaltet, statt einer Kantine ist ein öffentliches Bistro geplant und ein öffentlicher Fussweg soll das Areal durchkreuzen. Zurzeit läuft ein Architekturwettbewerb mit sechs Teams. Das Ergebnis wird laut ‹NZZ› Anfang 2025 bekannt. Weitere Meldungen: – Referendum gegen UBS-Hochhaus in Zürich-Altstetten: Die Jungen Grünen haben erfolgreich Unterschriften gegen den Bau eines 110 Meter hohen Büroturms beim Bahnhof Altstetten gesammelt. Das berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. «Beim Projekt handelt es sich um einen Ersatz eines bestehenden Bürogebäudes aus den 1970er-Jahren.» Zürich brauche keinen weiteren Büroturm, sondern zusätzliche günstige Wohnungen, argumentieren die Jungen Grünen gegenüber der Zeitung. – «Eine Oase mitten in Näfels?»: Das Kaufhaus Schubiger in Näfels schliesst seine Tore. Für die Glarner Gemeinde könne dies eine Chance sein, schreibt die ‹Süd...