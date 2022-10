«Beste Voraussetzungen für stimmungsvolle Eishockey-Matches»: die Swiss-Life-Arena von Caruso St John. Fotos: carusostjohn.com

Zürichs neues Eishockeystadion Die ZSC Lions weihen heute das Stadion von Caruso St John ein. NZZ und ‹Tagi› berichten. Zudem in der Presse: Illnaus schützenswertes Landihaus, das Bündner Heimatschutzgesetz und «Akku-Tetris im Unterboden». 18.10.2022 10:33

«Die ZSC Lions haben jetzt ein echtes Zuhause», schreibt die NZZ: «Die Swiss-Life-Arena in Zürich-Altstetten bietet beste Voraussetzungen für stimmungsvolle Eishockey-Matches.» 170 Meter lang, 110 Meter breit und 33 Meter hoch sei der Betonkoloss, der als Hochhaus zählt. «Bei der gewellten Fassade liess sich das Team um den Architekten Adam Caruso von Theatervorhängen und der Bekleidungsindustrie inspirieren. Die regelmässig angeordneten Bullaugenfenster an der Front- und der Rückseite erinnern an Pucks.» Die Arena wolle ein Gebäude für die Menschen und die Stadt sein und in Sachen Energiekonzept sei sie ein «Vorzeigeobjekt». «Man mag sich darüber streiten, ob man die gewellte Betonfassade mit den Bullaugen als Fenstern schön findet», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›, gerät aber über das Innere des Stadions ins Schwärmen. Projektleiter, Stadionexperte und Ex-ZSC-Spieler Bruno Vollmer sagt: «Wichtig ist, dass es eine Kesselwirkung gibt. Was wir erreichen mit der Steilheit der Tribünen. Zudem sind die ersten Zuschauerreihen nur 1,5 Meter vom Eis entfernt. Und die Verpflegung ist essenziell. Die Leute sollen nicht lange anstehen müssen vor den Foodständen und den WCs, die Umgänge müssen genug Platz bieten.» Was die Swiss-Life-Arena architektonisch taugt, lesen Sie in der nächsten Ausgabe von Hochparterre. Sie erscheint am 2. November. Weitere Meldungen: – «Heimatschutz wehrt sich gegen Volksentscheid»: Die Stimmberechtigten wollen das schutzwürdige Landihaus in Zürcherischen Illnau für einen grösseren Dorfplatz opfern. Der Heimatschutz geht erneut vor Gericht. NZZ und ‹Tages-Anzeiger› berichten. – Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat das teilrevidierte Natur- und Heimatschutzgesetz debattiert. Neu müssen Ortsbilder, Gebäudegruppen und Einzelbauten auch einen hohen wissenschaftlichen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert aufweisen, ...