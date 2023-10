Die Auswertungen von Grün Stadt Zürich zeigen, dass der Baumverlust auf Privatgrund grösser ist als auf öffentlichem Grund. Bild: Wikimedia Commons

Zürich kämpft gegen Baumschwund Zürich verliert laufend Bäume. Wie die Stadt ihren Baumbestand steigern will, legt nun ein neuer Aktionsplan fest. Weiter in der Presse: blühende Offspaces, Prada auf dem Mond und eine dringende Sanierung. 06.10.2023 10:04

Immer weniger Bäume wachsen in Zürich – obwohl sie zur Hitzeminderung immer wichtiger werden. Seit 2018 hat die Summe der von Bäumen beschatteten Flächen in der Stadt um 64 Hektare abgenommen, schreiben der Tages-Anzeiger und die NZZ. Statt eines Bedeckungsgrads von 25 % durch Baumkronen habe der Wert auf 15,4 % abgenommen. Die Stadt wolle diese «dramatische Entwicklung» nun mit einem Aktionsplan bekämpfen, so der Tages-Anzeiger. «Die geplanten Massnahmen reichen von Fördermöglichkeiten für Private über eine Erweiterung des Baumschutzes bis hin zu Anpassungen von Baunormen.» Weiter in der Presse: – Warum der ehemalige Novartis-Chef Daniel Vasella in einer geschützten Zone am Zugersee bauen darf, berichtet bz basel. – Vor Abriss bewahrt: Das Forum cultural Tujetsch hat einen rund 230 Jahre alten Walser-Kornspeicher im Ortsteil Rueras vor dem Abbruch bewahrt, disloziert und restauriert, so die Südostschweiz. Nun soll daraus ein Ausstellungsort entstehen. – «Die Nasa trägt Prada»: Warum das italienische Modeunternehmen an der Entwicklung neuer Raumfahrtanzüge mitarbeitet, weiss Der Bund. – «Im Wohnhaus, Warteck oder verwaisten Zollhaus»: Knapp 30 Projekträume und Offspaces gibt es aktuell in der Region Basel, schreibt bz basel – und kündigt Unterstützung an. – «Das «Corso» wird aufwendig saniert»: Wo einst Josephine Baker und Sharon Stone Geschichte schrieben, ist wenig vom alten Charme übrig geblieben. Eine dringend notwendige Sanierung soll den geschichtsträchtigen Bau nun zukunftstauglich machen. Die NZZ berichtet. – Neues Regelement in Lauperswil: Auf der Moosegg soll bald ein neues Baureglement gelten, schreibt Der Bund. ...