Zürcher Kantonsrat will «unnötige Bauvorschriften» streichen Die 10-Quadratmeter-Regel und die «lichte Höhe» sollen fallen, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: St.Gallens Mobilität, Veveys Stadtzentrum und das Horburg-Areal in Basel. 09.01.2024 11:05

Mittels parlamentarischer Initiative wollen SVP, GLP und FDP im kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) die Mindestfläche und die Mindesthöhe von Räumen streichen, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Heute seien ausser in Einfamilienhäusern und «vergleichbaren Wohnungsarten», wie es im Gesetz heisst, keine Räume mit weniger als 10 Quadratmetern erlaubt. Die sogenannte «lichte Höhe» lag bisher bei 2,4 Metern respektive 2,3 Metern in Kernzonen. Ebenfalls gestrichen werden soll die Bestimmung, dass diese Mindesthöhe in Räumen mit Dachschräge über mindestens der Hälfte der Bodenfläche vorhanden sein soll. «Diese Bestimmungen sind überholt und verhindern innovative Raumlösungen», zitiert der ‹Tages-Anzeiger› SVP-Kantonsrat Urs Waser. Der Grüne Thomas Schweizer setzte dagegen «ein grosses Fragezeichen hinter der Absicht, mit kleineren Räumen einen Innovationsschub zu lancieren. Sinnvoller wären eher Maximalflächen», schreibt der Tagi. Die Initiative wurde mit 103 Stimmen vorläufig unterstützt. Weitere Meldungen: – «Insekten und Vögel könnten in Zumikon Luxuswohnungen verhindern»: An einem Zumiker Wanderweg sollen zwei Überbauungen entstehen. Doch nun ist das Grundstück vielleicht ein Biotop und somit schutzwürdig. «Also dürften dort vorerst nur Käfer wohnen», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Mehr Wege werden mit dem Velo zurückgelegt, St.Gallen bleibt aber eine Autostadt», schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. Das zeigen die neusten Zahlen aus dem Städtevergleich Mobilität. – «Partizipation zum Stadtzentrum Vevey»: Bis Mitte Mai ist die Bevölkerung der Waadtländer Gemeinde eingeladen, sich an der Entwicklung der zukünftigen Umgebung des Bahnhofs zu äussern. ‹24heures› berichtet. – «Blockade beim Horburg-Areal»: Mit einem neuen Vorschlag soll die Blockade für das geplante Hochhaus auf dem Areal Horburg-Dreiro...