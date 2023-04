«Hochparterre Bücher» hatte ein zerschlagenes Schaufenster. Warum trafen die Krawalle ausgerechnet kleine Gewerbetreibende? Fotos: Valerie Geissbühler

Am 1. April wurde der Laden von ‹Hochparterre Bücher› an der Schöneggstrasse bei den Krawallen beschädigt. Die ‹NZZ› berichtet in einem Portrait der Buchhändlerin Cornelia Thalmann: «Den Krawallmachern sei es nicht um politische Anliegen, sondern bloss um Gewalt gegangen. Sie hätten Themen vereinnahmt, für die sich andere mit legitimen Mitteln einsetzten. «Wer gibt ihnen das Recht, einfach die Parolen zu übernehmen und mit Gewalt vorzugehen?», fragt Thalmann.» Das Randalieren hat viele, auch linke, Kleingewerbler vor den Kopf gestossen. Weitere Meldungen: - Woher weiss eigentlich Ikea, was den Leuten gefällt? Der ‹Tages-Anzeiger› porträtiert den schwedischen «Hygge-Vollstrecker» Ernst Kirchsteiger, der mit Ikea den europäischen Wohngeschmack prägte. - Die CS-UBS-Fusion verändert auch den Immobilienmarkt, wie der ‹Tages-Anzeiger› schreibt. Zusätzlich zu den Infos zum Immobilienbesitz der Bank gibt es weitere Infos zum Immobilienbesitz in der Stadt Zürich. https://www.tagesanzeiger.ch/nun-wird-die-ubs-in-zuerich-zum-immo-giganten-174861653567 - Senioren belegen grosse Wohnungen, so der ‹Tages-Anzeiger›, wie auch Hochparterre schon analysierte. - Immobilien sind in der gegenwärtigen Krise weiterhin eine Zuflucht für Kapital, was alles teurer macht. Die Analyse dazu gibt es bei ‹24heures›. - Der Kanton Uri streitet sich über ein neues Sawiris-Projekt und ist skeptischer als bei Andermatt: Es geht um den Seezugang für alle, so die ‹NZZ›. Die ‹NZZ am Sonntag› widmet sich der Verdichtung, vergleicht Bevölkerungs- und Bebauungsdichte und gibt die Schuld am mangelnden Fortschritt in der Sache den Einsprachen und der Regulierungsdichte. ...