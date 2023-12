Geht es nach den Forschenden der ETH, sollen Velos künftig die Hälfte der Strassen beanspruchen können. Foto: Wikimedia Commons

Wird Zürich endlich zur Velostadt? Eine Studie der ETH plant den Zürcher Verkehr aus der Velo-Perspektive. Weiter in der Presse: die Immobilien der Babyboomer, grüner Beton, C02 im Meeresboden und Roboter-Innovation. 04.12.2023 09:39

Forschende der ETH wollen den Velos die Hälfte der Strasse zuschlagen, schreibt der Tages-Anzeiger. Heute seien lediglich 11 Prozent des Strassenraums für Velos reserviert. «Bis 2025 wollen die Forscher aufzeigen, wie das Zürcher Verkehrsnetz der Zukunft aussehen könnte und welche Auswirkungen das auf die Umwelt, den Verkehr und die Menschen hätte.» Die ersten Resultate des Projekts «E-Bike-City» dürften bei Autofahrenden für Ärger sorgen: Viele Einbahnstrassen, nur wenige Parkplätze und Vortritt für Velos und ÖV sollen den Verkehr für Velofahrerinnen und Velofahrer sicherer machen. Für Autofahrende bedeute dies Umwege, die ca. 25 Prozent der Fahrzeit ausmachen würden. «Bereits heute wäre es für die Planerinnen und Planer der Stadt möglich, die Lösungsansätze der ETH-Forscher in ihre eigenen Planungen miteinzubeziehen. Denn diese stellen ihre Werkzeuge online zur Verfügung», weiss der Tages-Anzeiger. Das Tiefbauamt will zumindest prüfen, ob die Überlegungen der ETH in die Planung des öffentlichen Raums miteinbezogen werden könnten. Weitere Meldungen: – «Die wenigsten Babyboomer verlassen ihr Paradies freiwillig»: Warum der Transfer von Eigenheimen zur nächsten Altersklasse harzt, berichtet die Neue Zürcher Zeitung. – Grüner Beton für das Klima: Forschende der ETH Zürich haben einen Beton entwickelt, der eine deutliche Reduzierung des CO2-Fussabdrucks ermöglicht und Marktchancen hat, schreibt bz basel. – «Klimagas im Meeresboden einbunkern»: Ab 2024 erlaubt der Bundesrat, CO2 aus der Schweiz zur Speicherung im Meeresboden ins Ausland zu bringen. Der Bund berichtet. – «Vom Nachahmer zum Innovator»: Lange beruhte der Erfolg der chinesischen Wirtschaft auf reverse Engineering – die besten ausländischen Vorbilder analysieren und nachbauen, schreibt die NZZ. Doch bei Elektroautos behaupten sich...