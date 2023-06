Der von Tribu Architecture entworfene Masterplan für das Ecoquartier Plaines-du-Loup im Norden Lausannes. Fotos: Ville de Lausanne

Wohnungsnot trotz Bauwut Der Tages-Anzeiger erzählt, wie das Ecoquartier Plaines-du-Loup entsteht. Und warum es die Wohnungsknappheit in Lausanne auch nicht lindern wird. Ausserdem: Bahn-Kunst, Sneaker-Sohlen und Skateboard-Welle. 12.06.2023 10:24

Eine Neubausiedlung für 11’000 Menschen ist kein Klacks. Vor allem für eine Stadt wie Lausanne mit 147’000 Einwohnern. Die Waadtländer Hauptstadt braucht die Wohnungen, denn im letzten Jahr nahm ihre Bevölkerung um über 1500 Personen zu. Der Tages-Anzeiger versucht nun herauszufinden, warum selbst die vielen neuen Wohnungen die Knappheit nicht lindern. In Lausanne würden gerade «veritable Mini-Städte hochgezogen». Das grösste Projekt ist das Ecoquartier Plaines-du-Loup auf 600 Metern über Meer und über 30 Hektaren Fläche. 8000 Menschen werden hier leben, 3000 arbeiten. 20 der Wohnhäuser stehen schon. Aktuell werden 1100 Wohnungen bezogen. Eine Volksschule wird gebaut. Hinzu kommen zwei Altersheime, mehrere Geschäfte, Restaurants, Cafés, eine Apotheke, eine Notfallpraxis des Lausanner Unispitals und ein Quartierhaus. Jedes Gebäude wird von einem anderen Architekten geplant – ob in einem Wettbewerbsverfahren erfahren wir nicht. Der Reporter (Philippe Reichen) spricht mit dem Bewohner einer Genossenschaftswohnung («Das Zusammenleben könnte nicht besser sein.»), der Betreiberin des Café du Loup und dem städtischen Ingenieur und Stadtplaner. Ein Immobilieninvestor findet das Quartier zu dicht, die Gebäude «raumplanerisch schlecht verteilt» und die Raumplanungsgesetze zu rigide. Der Stadtpräsident betont das Hauptziel: ein sozial durchmischtes Quartier: Ein Drittel der Wohnungen ist subventioniert, ein Drittel hat Mieten unter dem Marktniveau, und ein Drittel ist auf dem freien Wohnungsmarkt. Ausserdem gibt es Eigentumswohnungen in Genossenschaften. Bedingungen dafür sei eine breite Auswahl an Investoren. Doch ein angespannter Wohnungsmarkt sei «eine historische Konstante in Städten und Zeiten, in denen es keine Wirtschaftskrisen gibt.» Lausanne setzt auf eine aktive Wohnungspolitik um die Immobilienpreise zu beeinflussen und erschwingliche Mietwohnu...