Drei Szenarien zum Bevökerungswachstum in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2020 Fotos: BFS

Wo die 10-Millionen-Schweiz stattfindet Zwei Artikel beschäftigen sich mit dem Bevölkerungswachstum. Auch in der Presse: vier Bündner Energiepolitiker äussern sich zum Ausbau der Wasserkraft und der Bieler Friedhof «wächst» in den Wald. 23.01.2023 11:36

Zwei Artikel in der NZZ beschäftigen sich heute mit dem Bevölkerungswachstum in der Schweiz. «Die 9-Millionen-Schweiz liegt bereits in Sichtweite. Und im Jahr 2040 könnte die Schweiz dann die Schwelle von 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern überschreiten.» Rückblickend betrachtet seien die sogenannten periurbanen Gemeinden, die geografisch an Agglomerationen angrenzen, deutlich stärker gewachsen als die Städte. Ihre Einwohnerzahl nahm gemäss NZZ-Berechnungen in den letzten vierzig Jahren zusammengerechnet um 58 Prozent zu, jene der Städte hingegen nur um 30. Doch wo wird die Schweiz am meisten wachsen? Die NZZ wagt Prognosen gestützt auf Szenarien des Bundesamts für Statistik: Bis 2050 könnten die Kantone Graubünden und Tessin fünf Prozent ihrer Bevölkerung einbüssen, während für die Kantone Zürich, Waadt, Aargau, Genf und Zug ein hohes Wachstum von bis zu 30 Prozent erwartet wird. Unter dem Titel «Professor Kneschaureks Fehlprognose» ergänzt die NZZ die heutige Debatte über eine Zehn-Millionen-Schweiz um eine wunderliche Vorgeschichte. Francesco Kneschaurek machte Furore mit seinen Studien zur Bevölkerungsentwicklung. Der St. Galler Wirtschaftsprofessor und Futurologe hatte um 1970 die Zehn-Millionen-Schweiz prophezeit, und zwar für das Jahr 2000 – so die Erzählung. Doch von einer Zehn-Millionen-Schweiz ist bei Kneschaurek nichts zu lesen, schreibt die NZZ: Im Bericht «Bevölkerung und Erwerbstätigkeit» von 1969 wird mit 7,544 Millionen Einwohnern gerechnet, in der überarbeiteten Fassung von 1973 mit 7,064 Millionen. Trotzdem Die Planer in den Kantonen und Gemeinden nehmen die Zehn-Millionen-Schweiz als Grundlage für den Ausbau ihrer Infrastruktur. Doch mit der Erdölkrise wurde Kneschaurek vom «Futurologen vom Dienst» zum «Bölimaa des Landes». Die Zahlen aber gaben ihm später recht. Weitere Meldungen: – «Bieler Friedhof wächs...