Weil St.Gallen langsamer wächst als andere Schweizer Städte, ist die Lage noch entspannter als anderswo – erst recht beim Roten Platz im Bleicheli. Foto: Wikimedia Commons

Der St.Galler Baudirektor Markus Buschor über innere Verdichtung und Freiräume. Weiter in der Presse: Mini-Autos statt SUV's, «Homo Urbanus» im Architekturmuseum und lebendige Berner Warenhäuser.

«Wir müssen auch ans Nicht-Bauen denken» Der St.Galler Baudirektor Markus Buschor über innere Verdichtung und Freiräume. Weiter in der Presse: Mini-Autos statt SUV's, «Homo Urbanus» im Architekturmuseum und lebendige Berner Warenhäuser. 03.04.2023 09:38

Während in anderen Schweizer Städten Wohnungsnot herrscht, ist die Lage in der Stadt St.Gallen entspannt, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. Warum Verdichten dennoch wichtig ist, erklärt der Baudirektor Markus Buschor im Interview. Mit dem Ja zur Erweiterung des Baumschutzes und dem Nein zur Wiesli-Initiative hat er bei der letzten Abstimmung im März gleich einen doppelten Erfolg gefeiert. «Wenn wir auf die künftigen Herausforderungen blicken, die wir haben – von der Stadtentwicklung bis zur Anpassung an den Klimawandel – hätten wir es als fatales Signal empfunden, wenn es anders herausgekommen wäre», sagt Buschor. Im Wissen darum, dass innere Verdichtung auch Ängste auslösen könne, habe der Stadtrat neben der Innenentwicklungsstrategie auch eine Freiraumstrategie ausarbeiten lassen. Man müsse auch dem Nicht-Bauen Aufmerksamkeit schenken, nicht nur dem Bauen. Weitere Meldungen: – Der «Homo Urbanus» vor der Kamera: Das Schweizerische Architekturmuseum untersucht die Beziehung zwischen Menschen und Räumen. Die ‹bz basel› berichtet. – «Wir müssen anfangen, kleinere und leichtere Fahrzeuge zu bauen»: Studierende der Berner Fachhochschule entwerfen eine Mischung aus E-Bike und Elektroflitzer, schreibt ‹Der Bund›. – Plastik für die Massen: Wie die Swatch die Schweizer Uhrenindustrie revolutionierte. Die ‹NZZ› blickt zurück. – «Warenhäuser wurden schon viele Male totgesagt»: warum den Berner Warenhäusern Loeb gelingt, woran andere scheitern, berichtet die ‹NZZ›....