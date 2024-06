«Konzeptlose Fokus auf Ausbauinvestitionen»: Benedikt Weibel kritisiert die SBB.

Die vom Parlament beschlossenen Bahnausbauten seien nicht finanzierbar, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: Weniger Wohnbau in Basel und der Abstimmungskampf zur Biodiversitätsinitiative.

Benedikt Weibel, von 1993 bis 2006 Chef der SBB, fordert heute im ‹Tages-Anzeiger› einen Stopp aller Bahnausbauten, die das Parlament beschlossen hat. Statt als Erstes über die Weiterentwicklung des Angebotskonzepts zu sprechen, würden milliardenteure Ausbauten der Infrastruktur beschlossen – und erst danach würde darüber debattiert, wie die neuen Gleise, Tunnel und Bahnhofsanlagen sinnvoll genutzt werden könnten. Der konzeptlose Fokus auf Ausbauinvestitionen habe fatale und bereits deutlich sichtbare Auswirkungen: Trotz der immensen Bautätigkeit steige der Marktanteil der Bahn nicht. «Wenn nicht Gegensteuer gegeben wird, und zwar sehr rasch, wird das Bahnsystem Schweiz mit seinen heutigen Qualitäten ernsthaft gefährdet», befürchtet Weibel. Er fordert nun zusammen mit einer Gruppe von Bahnspezialisten einen Stopp aller Ausbauten, die noch nicht in Angriff genommen worden sind. Weitere Meldungen: – «Bund und Stadt Bern streiten sich über den Bundesplatz»: Der Bundesplatz gehört der Stadt, sie entscheidet, wer dort demonstrieren darf – daran stört sich der Nationalrat. Die ‹NZZ› berichtet. – «Umweltverbände sehen Biodiversität in Witzwil gefährdet»: Der Kanton Bern nehme beim Umverteilen von Landwirtschaftsflächen zu wenig Rücksprache. Der ‹Bund› berichtet. – «Viele Wohnungen, wenig Optimismus»: Die Wohnbau-Aufträge in der Region Basel sind deutlich zurückgegangen – obwohl immer noch relativ viel gebaut wird. ‹BZ Basel› berichtet. – Die neue Tunnelröhre am Albulapass ist betriebsbereit. Am 12. Juni startet die fahrplanmässige Nutzung. Die ‹Südostschweiz› wirft einen Blick zurück auf die wichtigsten Stationen der langen Bauzeit. – «Private bauen in der Ostschweiz wegen komplexer Verfahren immer weniger»: Das ‹St.Galler Tagblatt› zitiert eine Studie der Raiffeisen-Bank. – «Im Moor steht nun eine Tankstelle»: ...