05.04.2023

Wenn untergehende Grossbanken und angeklagte Ex-US-Präsidenten die Schlagzeilen dominieren und sich grosse Schweizer Zeitungen mit Cyberangriffen herumschlagen, bleibt in der Presse wenig Platz für Architektur. Zum Glück gibt es noch die ‹20 Minuten›, die uns heute dankenswerterweise «die fünf aussergewöhnlichsten Gebäude der Welt» präsentiert. Besonders angetan scheint es der Redaktion das ‹Dog Bark Park Inn› im US-Bundesstaat Idaho zu haben. «Dieses Hotel lässt Träume wahr werden.» Im «grössten Beagle der Welt», so erfahren wir, gibt es nicht nur Kühlschrank und Mikrowelle, sondern auch gratis Internet! Mein Herz und meine Stimme bei der Leserbefragung hat das knuddelige Tier damit gewonnen. Weitere Meldungen: – Im beliebten Berner Lorrainequartier vermietet die Stadt neu 13 Wohnungen «zu unschlagbaren Konditionen». «Ist das gerecht?», fragt ‹Der Bund›. Der zuständige Gemeinderat Michael Aebersold steht jedenfalls hinter der städtischen Wohnbaupolitik. Das Haus sei ein Zeichen an all die grossen Player auf dem Berner Immobilienmarkt, dass es auch anders – sprich fairer – gehe, zitiert ihn die Zeitung. – Pontresina geht neue Wege im Kampf gegen die Erstwohnungsnot. Am Montagabend hat sich die Gemeindeversammlung für die Gründung der Stiftung ‹Fundaziun da Puntraschigna› ausgesprochen. Die Stiftung hat den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum für Einheimische zum Zweck. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Der Kanton Zürich will den Ausbau der Windkraft zügig vorantreiben, wie Energieminister Martin Neukom letzten Oktober bekanntgab. Die «Windkraft-Offensive» habe nun Energieunternehmen auf den Plan gerufen, die bei Landbesitzerinnen und -besitzern vorstellig werden, um sich Standorte für Windturbinen zu sichern, wie der ‹Tages Anzeiger› schreibt. Von entsprechenden Anfragen berichten etwa Landwirte im Gebiet rund...