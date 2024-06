Die Sihl soll über einen 1,8 Kilometer langen Abschnitt am Bahnhof und am Besucherzentrum Sihlwald revitalisiert werden. Fotos: Adrian Michael, via Wikimedia Commons

Wieder Lachse in der Sihl? SBB und Kanton Zürich planen die Revitalisierung eines Abschnitts der Sihl. Ausserdem in der Presse: Widerstand gegen das Bredella-Areal und neues Gefängnis in Winterthur. 26.06.2024 10:51

Anlässlich der Erneuerung der Konzession des SBB-Kraftwerks Etzelwerk im Sihlwald, soll die Sihl wieder naturnäher gestaltet werden. Der Kanton und die SBB planen, den Fluss über einen 1,8 Kilometer langen Abschnitt am Bahnhof und am Besucherzentrum Sihlwald zu revitalisieren. Nicht nur ein Weg wird dafür verlegt, sondern auch eine Brücke abgebrochen. Geplant ist, Uferverbauungen grösstenteils zu entfernen. «Die Ufer werden künftig mit naturnahen Massnahmen gesichert, zum Beispiel Bäumen und Büschen oder Buhnen.», wird Katharina Weber, Mediensprecherin der Baudirektion des Kantons Zürich, in der Printausgabe des Tages-Anzeiger zitiert. Auch eine Fischrampe sei geplant. Bis wieder mehr Fische die Sihl hoch schwimmen, dürfte aber noch Jahre dauern. Die Baubewilligung für das Revitalisierungsprojekt erfolgt frühestens diesen Sommer, der Baustart frühestens 2026. Abgeschlossen werden die Arbeiten nicht vor 2028. Weitere Meldungen: – Könnte die Stadt nicht ein natürlicheres Provisorium einrichten? Das haben sich viele gefragt, als die den neuen Kiesplatz in Wiedikon sahen und sich an die Schottergarten-Debatte erinnerten. Im Kampf gegen die Klimaerwärmung und zugunsten der Biodiversität hat das Parlament nämlich Schottergärten verboten. Auch im Kanton Zürich sind sie ab Herbst nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Sabina Mächler, Sprecherin des Tiefbauamtes, beschwichtigt: «Bei der entsiegelten Fläche handelt es sich um eine Übergangslösung» wird sie im Tages-Anzeiger zitiert. – Widerstand gegen das Prattler Grossprojekt Bredella-Quartier. Obwohl der Quartierplan, der aus dem Industrieareal am Bahnhof Pratteln ein Wohnquartier machen soll, im April vom Einwohnerrat mit grosser Mehrheit angenommen wurde, sammelt nun ein Komitee Unterschriften, um das Projekt vors Volk zu bringen. Einige Prattler finden, dass die 900 Wohnungen für 2000 Personen nur für de...