Wie weiter mit der Höhenklinik? In einer ehemaligen Davoser Klinik sollen künftig Touristen logieren. Ausserdem in der Presse: Chur vor der Abstimmung, Eternit vor dem Namenswechsel und Regensdorf mitten im Bauboom. 20.02.2023 11:13

Seit ihrer Schliessung vor 18 Jahren steht das Gebäude der der Thurgauer Schaffhauser Höhenklinik ungenutzt in der Landschaft. Das Klinikareal an einem Sonnenhang hoch über Davos Platz gehörte 15 Jahre lang dem Bündner Investor Remo Stoffel und ging letztes Jahr in den Besitz der Neue Haus AG über. Die neue Besitzerin will das Klinikhauptgebäude in einen «strukturierten Beherbergungsbetrieb» umwandeln, wie sie per Medienmitteilung bekanntgab. Im noch unbebauten Bereich plant sie touristisch bewirtschaftete Wohnungen. Zur Projektfindung führt die Neue Haus AG nun einen privaten Ideenwettbewerb mit vier Teams durch. Die ‹Bünder Zeitung› berichtet. Weitere Meldungen: «178-Millionen-Hochschule kommt vors Volk»: Der Kanton Graubünden stimmt am 12. März über den Baukredit für ein neues Hochschulzentrum an der Pulvermühlestrasse in Chur ab. «Der Neubau wird bei einer Annahme durch das Stimmvolk durch die Planergemeinschaft Giuliani Hönger Architekten aus Zürich umgesetzt», schreibt die ‹Bündner Zeitung›. Der Baustart soll im Herbst 2024 erfolgen. «Nichts ist für die Ewigkeit, selbst Eternit nicht»: Ab April wird die Schweizer Eternit unter dem Namen Swisspearl auftreten. Die ‹NZZ› wirft einen Blick in die 120-jährige Geschichte des Traditionsunternehmens und erklärt, wie es zum Namenswechsel kam. «Hier wird für 7000 Menschen gebaut»: Regensdorf zählt heute 18’500 Einwohner und geht bis 2035 von einer Bevölkerungszunahme um 40 Prozent aus. Die Baulandreserven reichen bis 2050. Dann könnten 35’000 Menschen in Regensdorf wohnen. Wie das rasante Wachstum aussieht und was die lokale Bevölkerung davon hält, weiss der ‹Tages Anzeiger›....