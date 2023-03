Der Schweizerische Erdbebendienst hat die Auswirkungen von Erdbeben in der Schweiz bestimmt.

Wie erdbebensicher sind die Schweizer Städte? Laut Erdbebenexperte sind die meisten Häuser in der Schweiz nicht erdbebengerecht gebaut. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: das Wachstum des Kantons Bern und Zürichs erste Velovorzugsroute. 08.03.2023 10:25

Fachleute zeigen mit einer Karte, dass in Städten wie Zürich, Bern und Luzern etliche Häuser einem starken Beben nicht standhalten würden, berichtet die NZZ heute und interviewt Stefan Wiemer, den Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich. «Nur weil die Gebäude in der Schweiz viel teurer sind, heisst das nicht, dass sie erdbebengerecht gebaut sind», sagt Wiemer. Moderne Baunormen gäbe es erst seit 1989, die Umsetzung sei je nach Kanton unterschiedlich. «Viele der modernen Gebäude sollten also erdbebengerecht sein. Die Mehrheit der Gebäude in der Schweiz ist jedoch älter und wurde folglich nicht gemäss den heute geltenden Baunormen für eine erdbebengerechte Bauweise gebaut.» Das Risiko variiere räumlich stark, es gebe grosse Unterschiede zwischen einem Gebäude und dem nächsten, wenn die Bauweise eine andere ist oder der Untergrund. «Wir sollten hier in der Schweiz aber nicht glauben, dass bei uns alles viel besser ist als in anderen Ländern. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht zu arrogant sind», meint Wiemer. Weitere Meldungen: – «Wie die 9-Millionen-Schweiz den Kanton Bern verändert»: Am Beispiel des Berner Viererfelds wird diskutiert, wie viel Wachstum verträglich ist. Derweil findet das Wachstum im Kanton grösstenteils anderswo statt, schreibt der ‹Bund›. – Mit dem Zusammenlegen von zwei reformierten Institutionen im Berner Nordquartier will die Kirche auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren. Der ‹Bund› berichtet, wie die Räume umgenutzt werden sollen. – «Erste Velovorzugsroute in Zürich»: Zwischen dem Bahnhof Altstetten und dem Kreis 4 erhalten Fahrräder mehr Platz. Doch die neue Verkehrsführung ist nicht selbsterklärend und stösst auf Kritik, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›....