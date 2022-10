Soll die Begrünung und eine Verbesserung des Mikroklimas berücksichtigen: der geplante Bahnhof Chur West.

Die ‹Südostschweiz› stellt die Massnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas in Chur vor. Ausserdem in der Presse: Lausannes Wohnbau-Boom und eine Alternative zum Botta-Bad in Baden.

Urs Honegger 11.10.2022 11:01

Wie Chur das Mikroklima verbessern will Die ‹Südostschweiz› stellt die Massnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas in Chur vor. Ausserdem in der Presse: Lausannes Wohnbau-Boom und eine Alternative zum Botta-Bad in Baden. 11.10.2022 11:01

«Mit Fokus auf die klimatischen Veränderungen soll bei der Stadtentwicklung ein besonderes Augenmerk auf das Mikroklima, die Reduktion des Versiegelungsgrads und die Durchgrünung der Stadt gelegt werden», steht im Churer Stadtentwicklungskonzept 2050. In der ‹Südostschweiz› erklärt Stadträtin Sandra Maissen, Leiterin des Departement Bau, Planung, Umwelt, welchen Einfluss aber hat der erwähnte Fokus auf aktuelle Massnahmen hat. Die im Bau befindliche Schul- und Sportanlage Fortuna an der Ringstrasse entspreche allen Vorgaben des nachhaltigen Bauens, erklärt Maissen. Und ergänzt: «Zusätzlich zu den Solaranlagen, die auf die Dächer zu stehen kommen, ist auch eine extensive, biodiverse Dachbegrünung vorgesehen.» Als weiteres Projekt, bei dem die Begrünung und eine Verbesserung des Mikroklimas berücksichtigt werden, nennt Maissen den geplanten neuen Bahnhof Chur West. Für den Bahnhof und dessen Umgebung, so Maissen, seien zur Stadt hin Vertikalbegrünungen sowie chaussierte Flächen und ein heller Belag aus Gussasphalt geplant. Grosse Teile des Untergrunds werden der Speicherung und Versickerung des Oberflächenwassers nach dem Prinzip der Schwammstadt dienen. «Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die bei den Strassenbauprojekten neue Lösungen anstelle der heutigen Baumgruben aufzeigen wird, wo mehr Grün entsteht, das Wasser bei den Bäumen versickern kann und die Gestaltung dementsprechend aufgewertet wird», hält Maissen dazu fest. Als zusätzliche Grundlage für die Revision der Grundordnung ist die Stadt dabei, einen Masterplan Energie und Klima zu erstellen. Weitere Meldungen: – «Wohnungsbau-Boom in Lausannes Westen»: Im Jahr 2020 wurden im Bezirk 2005 neue Wohnungen gebaut, ein Rekordwert für den ganzen Kanton Waadt. ‹24heures› berichtet. – «So soll sich der Bahnhof Frick verändern»: Die Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick haben die Empfehlung...