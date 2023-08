Der Leerwohnungsbestand ist so tief wie nie. Aber was kann man dagegen unternehmen?

Wer ist Schuld an den fehlenden Wohnungen? Die NZZ teilt gegen die Linke aus, die Südostschweiz präsentiert eine Studie zum Wohnungmangel im Berggebiet. Und weiter: teures Bauen, heisse Böden, Bevölkerungs- und Landschaftsentwicklung. 25.08.2023 10:05

Die Wohnungsfrage bewegt die Schweiz, und damit auch den Wahlkampf. Gemäss NZZ in einer Breitseite gegen die Linken "führe die SP die Wählerinnen und Wähler an der Nase herum", weil man einfach mehr bauen müsse, und das werde ja gleichzeitig verhindert. Aber sind Neubau und Liberalisierung die einzige Lösung? Wohnungsmangel gibt auch in den Bergen zu reden. Die ‹Südostschweiz› berichtet, in Graubünden fehlen bis zu 3000 Wohnungen. Das hängt im Bündnerland auch mit dem Tourismus zusammen, so der Präsident des Wirtschaftsforums Graubünden in der ‹Südostschweiz›: »Sind in einer peripheren Region zu wenige freie Wohnungen auf dem Markt, fehlt auch der Wohnraum für potenzielle neue Arbeitskräfte – so verschärft sich der Fachkräftemangel weiter, oder es muss auf Pendlerinnen und Grenzgänger aus dem nahen Ausland zurückgegriffen werden.» Ausserdem in der Presse: - Bauen ist teurer als erst geplant, wie auch Zürich bei der neuen Brandwache merken muss, so der ‹Tages-Anzeiger›. - Wie heiss versiegelte Bodenbeläge werden können, hat die ‹Basler Zeitung› nachgemessen: Sehr heiss (fast 60 Grad), wenn es keine Bäume hat, und erträglich mit Bäumen (26 Grad). Ein Plädoyer für mehr Stadtgrün. - Mehr Platz für Velos wäre wünschbar. Die ‹Basler Zeitung› interviewt den Verkehrsexperten Alex Erath zur Veloplanung in der Stadt: «Wenn wir erfolgreich sein sollen, müssen wir die Agglomeration in die Planung einbeziehen.» - ‹24heures› hat sich neue Daten zur 10-Millionen-Schweiz genauer angesehen: Die Bevölkerung wird älter. Das stark urbanisierte Genferseegebiet (ähnliches gilt auch für die Region Zürich) bleibt jünger als der Durchschnitt, aber auch hier steigt das Durchschnittsalter. - Orts- und Raumplanung an Seen: Nyon lädt die Bevölkerung ein, am neuen Richtplan mitzuarbeiten. Mehr darüber bei ‹...