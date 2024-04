«Unmittelbar bei der Passerelle baut die Zentrale Pratteln 500 Wohnungen vor, in denen rund 1000 Menschen leben werden.»

Wer baut Pratteln eine Passerelle? Der Fussgängerübergang über die Geleise soll Prattelns neue Quartiere erschliessen. ‹BZ Basel› berichtet. Zudem in der Presse: Tramverlängerung in Zürich und der Ausbau des Bahnhofs Lausanne. 04.04.2024 09:31

Im Rahmen der Entwicklung von Prattelns neuer Mitte rund um den Bahnhof (mehr dazu gibt es in Hochparterres Themenfokus ‹Prattelns neue Mitte›) ist eine neue Passerelle über die Geleise geplant. «Für den Bau genehmigte das Volk an der Urne im Oktober 2023 sieben Millionen Franken», schreibt die ‹BZ Basel› heute. Am 25. September 2023 schrieb der Gemeinderat das Vorhaben aus. «Nur: Es bewarb sich kein einziges Unternehmen.» Nun drohe der enge Zeitplan durcheinander zu geraten. «Ungeschickt wäre eine Verspätung auch, weil bald mit dem Bau der Zentrale begonnen wird. Diese sieht unmittelbar bei der Passerelle fast 500 Wohnungen vor, in denen rund 1000 Menschen leben werden», schreibt die BZ. Damit werde der Bedarf an einer möglichst direkten Querung der Bahnlinie steigen. Weiteres Ungemach kommt dazu: «Die SBB reissen die alte Passerelle nicht erst im Herbst ab, wie mit der Gemeinde abgemacht, sondern in den kommenden Tagen.» Weitere Meldungen: – Das neue Tram nach Zürich-Affoltern: Läuft alles wie geplant, fährt der 11er ab 2029 vier Kilometer weit auf neuen Gleisen in das nördliche Aussenquartier. Die NZZ berichtet. – Das 400-Millionen-Immobilienprojekt ‹Rasude› beim Bahnhof Lausanne wartet auf den Entscheid des nationalen Denkmalschutzs, ob ein Gebäude von Alphonse Laverrière abgerissen werden darf. ‹24heures› berichtet. – Statt die Altlasten einzukapseln, beabsichtigt BASF, bei der Sanierung der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen ein thermisches Verfahren anzuwenden. ‹BZ Basel› berichtet. – «800 Meter zusätzliches Ufer»: Das Bauprojekt ‹Pier 8590› in Romanshorn beeinflusst auch die Hafenpromenade. Das ‹St.Galler Tagblatt› stellt es vor. – «Die Mine der Zukunft»: Der ‹Tages-Anzeiger› besucht Apples Recycling-Labor, wo Roboter Daisy alte iPhones vollautomatisch in ihre Einzelteile zerlegt....