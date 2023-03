Beispiel für Baubotanik: der Platanenkubus von Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle.

«Wer Bäume pflanzt, ist ein Visionär»

Der Architekt Ferdinand Ludwig will Bäume mit Technik und Baukörpern verwachsen lassen, berichtet ‹Der Bund›. «Bäume sind Lebensraum einer Vielzahl von Lebewesen. Wenn wir Bäume zu natürlichen Bauteilen machen, dann verfügen die entsprechenden Bauwerke nicht nur über die Ästhetik von Bäumen, sondern auch über deren Eigenschaften», sagt der Münchner Professor. So sollen Häuser entstehen, die als Bäume funktionieren und zusammen mit anderen Gebäuden einen urbanen Wald bilden. Wie «Baubotanik» den Städten helfen könne, der Klimaerwärmung zu trotzen. Weitere Meldungen: – «Wer die Hauptschuldigen sind»: Die kommende Wohnungsnot sei in erster Linie hausgemacht, schreibt die ‹Neue Zürcher Zeitung›. Auch die neuste Immobilienstudie der Credit Suisse sieht die Gründe im revidierten Raumplanungsgesetz. – «Athen macht jetzt auf Dubai»: Immobilienentwickler, Banken und Investoren wollen in der griechischen Hauptstadt eine «Stadt in der Stadt» direkt am Meer bauen lassen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Naturschutz und Energienutzung: «Seit einem Jahr irrlichtert das Land durch die Energiedebatte, und im Nationalrat haben sogar die Spezialisten den Überblick verloren» – ein Rundumblick auf die Schweizer Energiedebatte in der ‹bz online›. – «Zehntausende neue Kameras in Zügen und Bahnhöfen»: Wie die SBB und andere Verkehrsbetriebe die Videoüberwachung vorantreiben, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. ...