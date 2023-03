Der Bundesrat will in den nächsten Jahren dreizehn Milliarden Franken für Autobahnen ausgeben. Fotos: Christian Pfander

«Welch Irrsinn!» Die WOZ kritisiert die Pläne des Bundesrats, 13 Milliarden Franken für Autobahnen auszugeben. Ausserdem in der Presse: Schwindel mit Öko-Holz und die Initiative ‹Rettet das Wiesli› in St.Gallen. 02.03.2023 10:35

Der Bundesrat will in den nächsten Jahren dreizehn Milliarden Franken für Autobahnen ausgeben. Im Interview mit der WOZ spricht Silas Hobi, Geschäftsführer der NGO Umverkehr, über die Gründe für den wachsenden Widerstand. «Es ist ernüchternd, dass der Bundesrat weiterhin unbeirrt am Autobahnausbau und am Auto als zentralem Verkehrsmittel festhält.» Hoffnung gibt Silas die Entwicklung in den Städten: «In Bern, Basel oder Zürich haben mittlerweile über die Hälfte der Haushalte kein eigenes Auto mehr. Das ist ein genereller Trend. Und international gibt es erfreuliche Entwicklungen. Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam verfolgen schon lange eine Politik, die weg vom Auto aufs Velo gerichtet ist.» Die fünf vom Bundesrat geplanten Projekte seien allesamt Vorhaben, die mehr Autos und noch mehr Verkehrsbelastung in die Städte bringen würden. «Das ist nämlich eine Art blinder Fleck in der Verkehrspolitik: wie viel Platz Autos beanspruchen. Sie beanspruchen rund ein Drittel der Schweizer Siedlungsfläche.» Gleichzeitig könnten die Städte den Mehrverkehr, der durch den Autobahnausbau entstehe, nicht mehr aufnehmen. «Es ist heutzutage undenkbar, dass in Basel oder Bern Häuser abgerissen werden, um Strassen zu verbreitern.» Weitere Meldungen: – «Holzprodukte sind längst nicht immer so nachhaltig, wie die Hersteller versprechen»: Unter dem Deckmantel von Gütesiegeln werden auch geschützte Wälder kahl geschlagen, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. – In einigen Regionen dürfte sich die Wohnungsknappheit im laufenden Jahr noch verschärfen, sagt ein Immobilienexperte im Interview mit dem ‹Tages-Anzeiger› und erklärt welche Rolle, dabei die Raumplanung spielt. – «Implenia sieht die Wohnungsnot als Geschäftschance»: Der grösste Schweizer Baukonzern setzt auf Hochhäuser im urbanen Raum, schreibt die NZZ. – «Verdichtung ist kein Argument»: Am 11....