Das Schwimmen in der Themse ist erlaubt. Teilweise mussten Personen nach dem Schwumm im Londoner Fluss wegen Übelkeit ins Spital eingeliefert werden. Fotos: Illmarinen via Wikimedia Commons

Wasserqualität in London, Paris – und der Schweiz Politiker in Paris und London träumen von der Schweizer Wasserqualität, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: eine mobile Wohneinheit für Krisengebiete und eine Grünzone beim Klee-Zentrum.

Die schlechte Wasserqualität der Flüsse wird diesen Sommer in Frankreich und Grossbritannien zum Politikum. Und die Schweiz geht selbstverständlich baden, in der Aare, in der Limmat, im Rhein. Was ist hierzulande anders? fragt die NZZ. «Die Wasserqualität in den Flüssen schwankt, sie sind besonders anfällig für äussere Einflüsse. Wenn es stark regnet, landet das ungereinigte Wasser in den Flüssen. Und wenn es im Feld zu einem Gülleunfall kommt, finden diese Stoffe auch meistens den Weg in den nächsten Bach oder Fluss.» Die grossen Schweizer Flüsse profitierten von geografischen Gegebenheiten. «Die grossen Seen, die Rhein, Aare und Limmat speisten, dienen als grosse Reinigungsbecken, viele Partikel blieben dort liegen.» Zudem sei die Strömung der Schweizer Gewässer vergleichsweise schnell und die Verdünnung hoch, was die Reinigung antreibe. Weitere Meldungen: – Der Vitra Campus in Weil am Rhein stellt eine mobile Wohneinheit für Krisengebiete aus, die ‹BZ Basel› berichtet. – «Einspruch der Denkmalpfleger»: Die eidgenössischen und kantonalen Denkmalschutz-Kommissionen lehnen die Umbaupläne für das Rathaus in Zürich ab. Die NZZ berichtet. – «Anwohnende kämpfen für Grünzone beim Klee-Zentrum»: Die Linienführung des Autobahntunnels im Osten Berns steht fest. Anwohnende wollen eine zusätzliche Untertunnelung. Der ‹Bund› berichtet. – «Berner Lösung für Solarwende»: Das Stromgesetz sieht mehr Strom vom Hausdach vor. Dafür müsse das Netz schneller ausgebaut werden. Jegenstorf versucht es anders, berichtet der ‹Bund›. – Politiker in Paris und London kämpfen mit ihren verschmutzten Flüssen – und träumen von Schweizer Verhältnissen. Was ist hierzulande anders?, fragt die NZZ....