Was heisst richtig verdichten? In der WOZ erklären zwei Forscherinnen, was Verdichtung zwischen ökologischer Notwendigkeit und profitgetriebener Verdrängung bedeutet. Auch in der Presse: Zürichs Uferplanung und Basels Tunnels. 23.05.2024 07:42

Was heisst also richtig verdichten? fragt die WOZ in der heutigen Ausgabe zwei Forscherinnen. Sibylle Wälty, die an der ETH Zürich zur Raumplanung forscht, sieht in der Verdichtung einen Weg in die Stadt der Zukunft. Eine Stadt wie Zürich nähere sich mit heute 440 000 Einwohner:innen nicht etwa ihrer Kapazitätsgrenze – im Gegenteil: Die Stadt könnte ökologischer und sogar lebenswerter werden, wenn hier noch 300 000 Menschen mehr leben würden. Doch die haushälterische Bodennutzung, die im revidierten Raumplanungsgesetz steht, werde bis heute nicht umgesetzt. «Seit der Revision ist die hiesige Bevölkerung um eine Million gewachsen, aber wir haben diese überwiegend an peripheren Standorten angesiedelt.» Gabriela Debrunner untersucht an der ETH, wie sich der Zwang zur Verdichtung auf den Immobilienmarkt auswirkt. Der wichtigste Faktor sei der Boden als Anlageobjekt. «In den Medien ist häufig die Rede von der Wohnungskrise, dabei ist es eigentlich eine Bodenkrise.» Eine ökologische und soziale Wohnpolitik sei daher insbesondere über eine aktive kommunale Bodenpolitik möglich: mit gezielten Verhandlungen mit Privaten, der Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau oder direkt durch öffentliche Landkäufe. Weitere Meldungen: – «Baurekursgericht pfeift Stadt Zürich bei Uferplanung zurück»: Das Gebiet rund um die Kibag AG sollte Grünraum werden. Doch ein Urteil stoppt nun diese Pläne, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. – «Kein Platz in der Gartenstadt»: Schwamendingen, das grüne Wohnquartier im Norden von Zürich, wird in grossen Teilen neu gebaut. «Viel günstiger Wohnraum verschwindet, ein Teil der Bevölkerung wird verdrängt», schreibt die WOZ. – «Bund prüft Tunnel unter Liestal»: Nicht nur die A2 im Rheintunnel, auch die A22 bei Liestal könnte dereinst unter dem Boden verlaufen. Die ‹BZ Basel› berichtet. – Das Gebäude, in dem sich das T...