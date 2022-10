So soll dereinst das neue Polizeizentrum in Niederwangen aussehen. (Visualisierung: zvg/MBA Architekten)

«Schon wieder ein Baudebakel?», fragt der ‹Bund› und spielt auf die Mehrkosten beim geplanten Campus-Neubau der Berner Fachhochschule in Biel an. Denn ein «ähnlich ambitioniertes Projekt» – das neue Berner Polizeizentrum in Niederwangen nach Plänen von MBA Architekten – kostet statt 270 kostet neu 343 Millionen Franken. Baudirektor Christoph Neuhaus will nicht von einer «Verteuerung» sprechen, laut ihm wurden «lediglich die Kosten präzisiert», zitiert der ‹Bund›. «Es handelt sich um keine Kostenexplosion», findet aber auch Gesamtprojektleiter Giovanni Tedesco, «die Zunahme ergibt sich hauptsächlich durch die nachträgliche Aufstockung des Polizeipersonals.» Weitere Meldungen: – «Was läuft schief mit der Raumplanung?»: In der WOZ kritisiert Köbi Gantenbein die Energieausbaupläne des Parlaments und erinnert daran, wie lange die Solarenergie nicht ernst genommen wurde. – «Solarwende entscheidet sich im Kanton»: Im Eilverfahren hat das Bundesparlament den Weg für mehr Solarenergie frei gemacht. Doch im Kanton Bern steht die politische Debatte erst am Anfang. Der ‹Bund› berichtet. – «Ein grünes 108-Meter-Hochhaus»: Die UBS plant beim Bahnhof Zürich-Altstetten einen Neubau, «der seinen Energiebedarf selbst deckt». Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Basler Hauptstrassen sollen verschont bleiben»: Verkehrs- und Wirtschaftsverbände reichen eine Petition mit 7777 Unterschriften gegen flächendeckend Tempo 30 ein. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – Passagiere am Flughafen Genf Cointrin beklagen sich über Erschliessungsprobleme im neuen Ostflügels. ‹24heures› berichtet....