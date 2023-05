Der Erweiterungsbau der Unithèque in Lausanne ist derzeit im Bau. Bild: FHV & Maaars

‹24 heures› berichtet von der Baustelle der neuen Universitätsbibliothek in Lausanne. Ausserdem in der Presse: Das royale Immobilienportfolio, Wohnungsnot in Italien und Klangkunst in Basel.