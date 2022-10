Das Radiostudio von 1962 ist ein Entwurf von Alberto Camenzind, Augusto Jäggli und Rino Tami. (Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

In Lugano soll sich eine Nachkriegs-Ikone in ein Zentrum für Musikkultur verwandeln. Ausserdem in der Presse: Land Art in Genf und Biokäse aus Vals.

Deborah Fehlmann 10.10.2022 10:43

Lugano will unterschiedliche Akteure des Musiklebens in einer «Città della musica» vereinen, wie die ‹NZZ› schreibt. Namentlich sollen die Schweizerische Nationalphonothek, das Konservatorium der italienischen Schweiz, das Orchester der italienischen Schweiz, das Barockensemble I Barocchisti, der Chor der Radiotelevisione sowie die Suisa, die Genossenschaft für Urheber und Verleger von Musik, ein gemeinsames Zuhause erhalten. Entstehen soll das neue kulturelle Zentrum in historischen Gemäuern, nämlich im bisherigen Sitz des Radios der italienischen Schweiz (RSI) in Lugano Besso. Die Stadt will der SRG den 1962 eingeweihten Backsteinbau der Tessiner Architekten Alberto Camenzind, Augusto Jäggli und Rino Tami abkaufen und die Anlage erweitern. Geplant ist unter anderem auch ein neuer Konzertsaal mit 300 Plätzen. 2028 soll die «Stadt der Musik» eingeweiht werden. Weitere Meldungen: Land Art im Museum: Das MAMCO (Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst) in Genf widmet sich diesen Herbst der Land Art, wie ‹24 heures› berichtet. Im Zentrum des Ausstellungszyklus steht eine Retrospektive der Italienerin Laura Grisi im ersten Obergeschoss des Museums. Die Ausstellung «Land Art & Earthworks» in den darüberliegenden Geschossen zeigt Werke mit unterschiedlichsten ästhetischen und formalen Ansätzen, so etwa die mit einer Lupe verbrannten Holzfragmente des Engländers Roger Acling oder die grossmasstäblichen Interventionen von Robert Smithson. «Käse dank Wärmeverbund, Wärmeverbund dank Käse»: «Die Zukunft der Valser Biomilchbauern ist gesichert», schreibt die ‹Südostschweiz›. Zu verdanken haben die Biomilchbauern dies zwei Neubauten: einer Sennerei und einer Heizzentrale mit Wärmeverbund. Dank ihnen würden in Vals auch weiterhin jährlich «rund 40 Tonnen Valser Berg- und Spezialitätenkäse, eine Tonne Camembert, 40 Tonnen Joghurt, Quark, Bu...