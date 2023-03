Visualisierung der geplanten Gartensiedlung Frohburg.

Verdichtung vs. Hitzeminderung Die geplante Siedlung Frohburg in Zürich bremst die kühlen Fallwinde, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: die Churer Stadthalle, die Villa Wiesental und vereinfachte Baubewilligungen. 28.02.2023 10:56

Die Häuserzeilen der geplanten Gartensiedlung Frohburg in Zürich-Oerlikon «stellen sich quer zur Windrichtung und damit zur Durchlüftung der unterhalb gelegenen Quartiere», zitiert der ‹Tages-Anzeiger› heute einen Anwohner. Tatsächlich zeige der Teilplan ‹Kaltluftsystem› der Stadt Zürich, wie vom unteren Zürichberg her die kühlen Fallwinde hinunter nach Oerlikon strömen und die Gegend durchlüften und kühlen. «Die bisherige Siedlung war nicht nur weniger dicht, sie stand auch in Windrichtung. Die neue Siedlung Frohburg wird wie ein Riegel quer dazu stehen», schreibt der Tagi. Die Bauherrin Helvetia Versicherungen erklärt gegenüber der Zeitung, man sei mit diversen baulichen Massnahmen auf die mikroklimatische Situation eingegangen. Im Jurybericht des 2017 entschiedenen und vom Team Miroslav Šik und Knapkiewicz & Fickert gewonnenen Wettbewerbs suche man das Thema Hitzeminderung in den Beurteilungskriterien jedoch vergeblich. Weitere Meldungen: – «Bevölkerung entscheidet über neue Churer Stadthalle»: Die neue Stadthalle Chur würde jährlich einen Betriebsbeitrag von 560 000 Franken verursachen. Vor der bevorstehenden Volksabstimmung im März wird diese Vorlage heiss diskutiert. Die ‹Südostschweiz› informiert. – «Investorenwettbewerb Flurhof/Obermatt geht in die nächste Runde»: Die Thurgauer Gemeinde Sirnach kann das Areal Flurhof/Obermatt im Baurecht überbauen und einen Investorenwettbewerb ausarbeiten. Für diesen können sich nun Interessierte bewerben, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Dieses Haus hat eine eigene Sprache!»: Nach knapp zwei Jahren sind die Sanierungsarbeiten an der Villa Wiesental in St.Gallen bald abgeschlossen. Das ‹St.Galler Tagblatt› wirft per Videoreportage einen Blick in die altehrwürdige Villa. – «Er ist der Konsumentenschützer der Solarbranche»: Der Berner Fachhochschulprofessor Christof Buc...