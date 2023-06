So soll das neue Quartier in Crissier aussehen. Fotos: Nightnurse Images

Verdichtung in Lausannes Westen Die Waadtländer Gemeinde Crissier stimmt über ein neues Quartier für 1200 Menschen ab. Die Stimmung sei angespannt, schreibt ‹24heures›. Ausserdem in der Presse: Zürichs Schulhausbau und Liestals Stadtpark. 01.06.2023 10:47

Am 18. Juni stimmt die Bevölkerung von Crissier über den Gestaltungsplan ‹En Chise› ab. ‹24heures› berichtet. Der Immobilienentwickler ‹Patrimonium Asset Management› will für 180 Millionen ein Quartier für 1200 Menschen und 600 Arbeitsplätze bauen. Geplant sind 18 Gebäude, ein 5000 Quadratmeter grosser Park und ein Platz. Für die Betreiber geht es um die Möglichkeit, ein Wohnquartier mit Freiräumen und öffentlichen Durchgängen zu errichten. Die Gegner wehren sich gegen ein «überdimensioniertes, in sich geschlossenes» Quartier. Das Projekt müsse menschlicher werden, mit mehr Bäumen und kleineren Wohnungen. Weitere Meldungen: – «Vier Millionen Franken pro Schulklasse»: Die Stadt Zürich stimmt über einen sehr teuren Ersatzneubau ab – Privatschulen bauen deutlich günstiger, schreibt die NZZ. – «Stadtpark und Postneubau Liestal»: Der Quartierplan ‹Am Orisbach› und der Kredit für den Bau eines Stadtparks erhielten im Einwohnerrat Zuspruch. Dennoch entschied sich das Parlament für ein Behördenreferendum, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. – Das ‹Zurich Film Festival› übernimmt die Kinos im geschlossenen Zürcher Kulturzentrum ‹Kosmos›. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet, wie die Branche reagiert. – «Wenn wir es schaffen, zum Mond zu fliegen, können wir auch netto null erreichen»: Die Chefs der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen, äussern sich in der NZZ über den Umbau unseres Energiesystems....