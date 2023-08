Mehr Wohnungen entstünden auch, wenn weitergebaut wird, statt abzureissen. Bild: Wikimedia commons

Statt abzureissen, böte der Ansatz der Mikroverdichtung eine Alternative, schreibt der Tagesanzeiger. Ausserdem in der Presse: ein Erbe, die Solaroffensive und digitale Grundbuchdaten.

Redaktion Hochparterre 07.08.2023 11:00

Ein Zürcher Vermieter hat durch Weiterbauen seines Hauses mehr Wohnungen geschaffen – ohne die Mieten wesentlich zu erhöhen. Statt das Haus aus den 1930er-Jahren abzureissen, hat er das Grundstück ökologisch verdichtet, schreibt der Tages-Anzeiger. Und erklärt, warum Mikroverdichtungen für Zürich die Zukunft bedeuten könnte. Verschiedene Experten fordern, dass dieser Ansatz in der Stadt zur Regel wird, darunter der Architekt und Städteplaner Ernst Hubeli. Gemäss einer Schätzung, die er schon im Onlinemagazin «Republik» vorgestellt hat, liessen sich durch «Mikroverdichtungen» in Zürich bis zu 150’000 zusätzliche Wohnungen schaffen, 50’000 allein auf Flachdächern. Im Gegensatz zu Ersatzneubauten blieben Nachverdichtungen «fast unsichtbar» und seien kaum anfällig für Rekurse oder politischen Widerstand, eine aufwendige Revision der Bauordnung wäre darum unnötig. Politische Entscheide bräuchte es jedoch, um eine Baukostenmiete vorschreiben zu können. Diese deckt die Ausgaben für den Bau und enthält ein paar Prozent Rendite zugunsten der Eigentümerinnen. Der Bodenpreis, der sonst einen Drittel bis zur Hälfte der Miete ausmacht, ist nicht enthalten – weil er nicht gekauft werden muss. Weitere Meldungen: – Hausbesitzer sehen die finanzielle Privatsphäre bedroht: Im Kanton Zürich werden die Grundbuchdaten digitalisiert und sind bald für alle einsehbar, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. – «Geothermie-Streit im Jura eskaliert»: In der jurassischen Gemeinde Haute-Sorne kämpfen Bürgerinnen und Bürger mit rabiaten Mitteln gegen das geplante Geothermieprojekt des Bundes. Der Tages-Anzeiger berichtet. – Für ein grüneres, kühleres Zürich: Die Zahl der Hitzetage nimmt jährlich zu. Deshalb fordert die städtische Volksinitiative «Stadtgrün» 11 Millionen Franken pro Jahr, um Massnahmen zur ...