Unterschiedliche Wahrnehmung Laien und Profis haben eine andere Wahrnehmung von Architektur, zeigt eine Umfrage der Universität Zürich. Ausserdem: Alte Schriftzüge im Trend und Heinrich Tessenow. 29.08.2023 09:22

Die Architekturpsychologin Alice Hollenstein von der Universität Zürich hat eine Umfrage zur ästhetischen Wahrnehmung unter der Leserschaft von «20 Minuten» und Hochparterre durchgeführt. Sie zeigt, dass Laien und Profis Gebäude unterschiedlich wahrnehmen. Altbauten und neue Gebäude, die in einem klassisch zeitlosen Stil gebaut wurden, erhielten unter den Laien höhere Zustimmungswerte, schreibt «20 Minuten». Die Leserschaft von Hochparterre bevorzugt tendenziell schlichtere, abstraktere Gebäude als Laien. «Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Gebäude gebaut werden sollen, die der breiten Bevölkerung nicht gefallen, der architektonischen «Elite» aber schon», so die Zeitung. Weitere Meldungen: – Retro ist Trend: Firmen wechseln zu Logos, die alt aussehen, schreibt die «Bilanz». Die Schriftzüge sehen aus wie vor Jahrzehnten. Das soll nostalgische Gefühle wecken. – Der «Tagesspiegel» bespricht das Buch über Heinrich Tessenow, das in der Edition Hochparterre erschienen ist. «Tessenow baute die Neue Wache Unter den Linden zum Ehrenmal um und gestaltete das Stadtbad Mitte. Er war aber auch unterm NS-Regime tätig.» ...