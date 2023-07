Die Löscharbeiten in Bitsch dauern an. Foto: Air Zermatt, Gery Hofstettler

Die NZZ berichtet vom Waldbrand im Wallis und diskutiert unser Verhältnis zur Natur. Ausserdem in der Presse: Spitalplanung in Basel, Wohnschutz, und Plagiatsvorwürfe an USM Haller.

20.07.2023 11:55

«Der Wald über Bitsch, der derzeit brennt, ist ein Symbol für den ewigen Kampf mit der Natur: Es ist ein Schutzwald, gebaut gegen die Lawinengefahr. Jetzt ist er selbst die Gefahr.» Mit dieser Betrachtung beginnt Samuel Tanner heute in der ‹NZZ› seine lesenswerte Geschichte des Wallis. Aus aktuellem Anlass unternimmt er den Versuch, die «Zähmung einer unzähmbaren Umgebung» zu beschreiben, von der die in Beton gegossenen Bemühungen zeugten: «die Tunnels, die Berge durchdringen, die Verbauungen, die Lawinen aufhalten, die Brücken, die Abgründe überwinden sollen.» Die Frage, wie eine solch unwirtliche Landschaft die Menschen, die von ihr umgeben sind, prägt, steht dabei im Zentrum. Das Gefühl des Ausgeliefertseins hätten die Walliser*innen nicht: Nach dem Brand in Bitsch stiegen sofort Helikopter in den Himmel. Mit der Natur werde im Wallis, vielleicht mehr als andernorts, gearbeitet. Die Natur bewegt sich, und man bewegt sich mit. Weitere Meldungen: – Vom Meer auf den Gletscher: Der Glaziologe Hans Oerlemans kennt den Morteratsch wie kein anderer. Gletscherforscher wurde er, weil er sich für den Meeresspiegel interessierte. Das Porträt im ‹Tages-Anzeiger›. – Konkurrenz der Spitäler stösst auf Kritik: Politiker*innen beider Basel fordern, dass die Kantone das Unispital Basel und das Kantonsspital Baselland wieder stärker kontrollieren. Diese torpedieren sich mit Konkurrenz-Projekten, die sich auch baulich niederschlagen. Die ‹bz› über die Zusammenhänge zwischen Gesundheitswesen, Planung und steigende Kosten. – Mieterverband fordert Busse von Swiss Life: Die Swiss Life sanierte eine 4-Zimmer-Wohnung, bevor eine Bewilligung der Wohnschutzkommission vorlag. Zum ersten Mal reicht der Basler Mieterverband deshalb Rekurs beim Verwaltungsgericht ein. Laut ‹bz› droht der Swiss Life eine Busse von bis zu 100'000 Franken. – Buenos Aires putzt sei...