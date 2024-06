Alex Hannimann, Pierrot le Fou, 1985 Fotos: Art Basel/Skopia

Über Dresscodes an der Kunstmesse Die Art Basel eröffnet heute. Am Donnerstag bis Sonntag darf auch die breite Öffentlichkeit die Kunstmesse besuchen. Die NZZ berichtet gross, der Tagi führt ein Interview und die bz gibt Besuchstipps. 10.06.2024 10:18

Heute eröffnet die Art Basel. Zwar nur für Eingeladene und VIPs, aber am Donnerstag bis Sonntag (13. Juni bis 16. Juni 2024) sind dann auch die «öffentlichen Tage». Darum berichten verschiedene Medien über die internationale Kunstmesse, die 1970 gegründet wurde und inzwischen in Miami und Hongkong Ableger hat. Die NZZ rapportiert ganz gross mit einem mehrseitigen «Schwerpunkt». Es geht um das Weizenfeld, das auf dem Messeplatz die Kunstinteressierten empfängt, um die Berliner Kunstszene, die anders tickt, um die syrische Keramikkünstlerin Simone Fattals oder um Helene Kröller-Müller mit ihrem Museum und Skulpturengarten in den Niederlanden. Die mehrseitige Beilage berichtet weiter über junge Galerien, die boomende Kunstszene in den Vereinigten Arabischen Emiraten und über die Basler Kunstmesse Volta, die die Messe der Entdeckungen sei mit ihrer Nähe zur Szene. Und wir erfahren, dass das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst bald in Wiesbaden eröffnet. Während Maike Crus, die neue Leiterin der Art Basel, in der NZZ stolz berichtet, dass «an der Art Basel die wichtigsten Verkäufe stattfinden», gibt sie im Tages-Anzeiger-Interview ihr einfaches Ziel preis: «Art Basel muss die bedeutendste Kunstmesse der Welt bleiben». Sie intensiviere die Kooperation mit lokalen Institutionen. Und man könne Installationen im Stadtraum erleben. Wer sich selbst ein Bild von den rund 250 Galerien machen will, die 4000 Kunstschaffende ausstellen, soll den «Art-Guide für Artfremde» lesen. Die bz, die Zeitung für die Region Basel, hilft unerfahrenen Besuchenden, die günstigsten Tickets und den passenden Dresscode zu finden. Wir erfahren, dass wir sowieso nicht als renommierte Sammlerin oder Sammler durchgehen werden, auch wenn wir auf «Quiet Luxury» setzen. Vielleicht könne immerhin etwas «Sprezzatura» helfen, also gepflegte Nachlässigkeit. An den öffentlichen Tagen der ...