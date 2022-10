Das Wohnen wird teurer, neue Wohnungen finden nicht einfacher. Fotos: Ennio Leanza

Teurer Wohnen Wegen der Inflation wird Wohnen teurer. Steigende Mietzinsen werden viele betreffen, zugleich stagniert der Wohnungsbau. Und weiter: Wie löst man Sekundenleim, Abbruchdebatte um eine Villa, Windräder, Lithium. 28.10.2022 09:21

Wir müssen uns nicht nur wärmer anziehen, wofür die NZZ im ‹Bellevue› mehr oder weniger elegante Vorschläge macht oder gemäss Interieurblog des ‹Tagesanzeigers› die Wärme über Kerzen in die Wohnräume holen, sondern mit höheren Wohnkosten rechnen. Diese steigen vor allem wegen der Nebenkosten, wie das neue Immobilienbarometer von Wüest und Partner zeigt: Strom, Hypozinsen, Heizöl werden teurer und das wird sich auf die Mieten niederschlagen. Gemäss ‹Tagesanzeiger› zeigt sich das auch in den Umzugsabsichten: «Am stärksten ins Gewicht als Ursache für einen Umzug fällt das Haushaltsbudget: So wollen über 35 Prozent der Schweizer Haushalte aufgrund hoher Wohnkosten umziehen». Besser sind die Aussichten nicht: «Im Jahr 2023 dürften es Mieter noch schwerer haben, eine passende Wohnung oder ein passendes Haus zu finden, da das Angebot an Wohnraum rückläufig ist. So sind in den letzten zwei Jahren die Leerstände von Mietobjekten um 22 Prozent zurückgegangen». Auch die NZZ kommentiert die Lage am Immobilienmarkt und stellt unter anderem fest, dass die Neubautätigkeit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält: «Speziell in den bevölkerungsreichen Kantonen Zürich, Waadt und Genf ist die Situation laut WP prekär: So fehlten in Zürich für einen Markt, in dem Nachfrage und Angebot etwa ausgeglichen sind, 6000 Wohnungen, in Genf rund 3000». Das gilt also vor allem für die Städte, die nach wie vor und trotz des wegen Corona prophezeiten Trends zum Landleben eine hohe Anziehungskraft aufweisen. Weitere Meldungen: - Der ‹Tagesanzeiger› analysiert die neusten Klima-Sitzstreiks und wie die Entfernung festklebender Demonstranten technisch bewerkstelligt wird. - Widerrechtlich abgebrochene Tschudy-Villa in Sissach: Der Besitzer nimmt Stellung zum Abbruch entgegen einer Erhaltungsverfügung der Denkmalpflege,...