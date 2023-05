Das geplante Schulhaus Saatlen in Zürich-Schwamendingen.

«Streit um den städtischen Schulhausbau» Das Hochbaudepartement der Stadt Zürich reagiert auf die Kritik am Schulhausbau. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Ausserdem in der Presse: der Zürcher Wohnraumfonds, Artenvielfalt und Tiny Houses. 23.05.2023 11:15

Die neue Schulanlage Saatlen in Zürich-Schwamendingen, ein Ersatzneubau des Zürcher Architekturteams Bollhalder Eberle, soll 231 Millionen Franken kosten. Das sorgt für Streit und generelle Kritik um den städtischen Schulhausbau, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Bei jedem Bauvorhaben werde noch der «Zürich-Finish» gemacht, was die Baukosten verteuere. Das Schuldepartement bestelle ein Schulhaus «mit verfehltem Raumprogramm» beim Hochbaudepartement, oft bringe der Gemeinderat dann noch Sonderwünsche an. Daneben sei auch der Kanton mit seinen Vorgaben zur schulischen Integration ein Kostentreiber, fasst der Tagi die Kritik zusammen. Das Zürcher Hochbaudepartement weist die Kritik zurück: «Das Projekt Saatlen hält die Flächenkennwerte ein», zitiert der Tagi Sprecher Lucas Bally. Die Gebäudekosten seien zwar etwas höher als der Richtwert, was aber auf Vorleistungen für eine allfällige Aufstockung und auf die Teuerung zurückzuführen sei. Von einem überbordenden Raumprogramm will Bally nichts wissen. Die ganze Schulanlage Saatlen verfüge über 56 Klassenzimmer. Dazu kämen noch 70 Gruppen-, Therapie- und Spezialräume sowie 11 Musikzimmer. Das seien total 137 Räume für Schulbetrieb im engeren Sinn. Nicht eingerechnet seien die zusätzlichen 11 Handarbeits- und Werkräume. Am 18. Juni wird über den Saatlen-Kredit abgestimmt. Weitere Meldungen: – «300 Millionen Franken für mehr günstige Wohnungen?»: Die Vorlagen für einen Wohnraumfonds in der Stadt Zürich im Überblick in der NZZ. – «Zu zweit auf 25 Quadratmetern»: Der Wohnungsnot entfliehen, Kosten sparen, klimafreundlich leben - Tiny Houses liegen im Trend. Der ‹Tages-Anzeiger› besucht zwei Bewohnerinnen. – «Der Verlust der Artenvielfalt passiert schleichend»: Trotz diversen Massnahmen hat sich die Situation bei Tieren und Pflanzen nicht verbessert. Die NZZ berichtet. – «Baselbieter Stif...