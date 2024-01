Zurzeit sind in Pontresina wohl viele Zweitwohnungen besetzt. Wo aber wohnen die Einheimischen?

Steuer auf Zweitwohnungen Um Erstwohnungen zu fördern, will Pontresina Zweitwohnungen besteuern, schreibt die NZZ. Weitere Artikel handeln vom Basler Bauinspektorat, vom Zürcher Hochbauvorsteher und vom Projekt einer U-Bahn für Bagdad. 03.01.2024 10:20

Willkommen zur ersten Hochparterre-Presseschau im Jahr 2024. Sie beginnt mit einem Bericht aus Pontresina, wo Sie vielleicht – wenn Sie mit dem nötigen Kleingeld ausgestattet sind – gerade eine Wohnung gemietet haben und Ferien im Schnee machen. Künftig will die Gemeinde für solche Zweitwohnungen eine Steuer von jährlich drei Promille des amtlich geschätzten Verkehrswerts einführen, berichtet die NZZ. Dadurch sollen indirekt der Bau und Verkauf von Erstwohnungen wieder attraktiver werden. Denn Einheimische ziehen weg, weil sie in der Gemeinde keine Wohnung finden. Kein Wunder, denn aufgrund einer absurden Regel im Zweitwohnungsgesetz werden nach wie vor Erstwohnungen in Zweitwohnungen verwandelt. Laut NZZ könnten Zweitwohnungen durch die geplante Steuer zudem häufiger belegt sein. Sind sie es während 150 Tagen oder mehr, soll die Steuer entfallen. In Silvaplana ist eine solche Steuer allerdings gescheitert. Aus Protest hatten Zweitwohnungsbesitzer das heimische Gewerbe weniger beauftragt. Der ausgetrocknete Bündner Erstwohnungsmarkt habe noch andere Gründe, erklärt Peder Plaz vom Wirtschaftsforum Graubünden. Es gebe im Kanton immer weniger Bauland, aber immer mehr Arbeitsplätze. Weil viele Bündner in Rente gingen, würden Stellen frei, was noch mehr Zuzüger anlocke. Deshalb meint Plaz, dass «die Initiative von Pontresina in die richtige Richtung zielt». Eine grundstückbasierte Steuer könne eine Möglichkeit sein, Bauland für Erstwohnungen zu verbilligen. In Pontresina soll das Mitwirkungsverfahren zur geplanten Steuer bald starten. Weitere Meldungen: – 800'000 Tonnen Bauschutt werden pro Jahr ins Ausland gehievt – doch laut Umweltschutzgesetz sollte dies die Ausnahme sein: «Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden.» Der Tages-Anzeiger hat recherchiert, was mit den Unmengen an Schweize...