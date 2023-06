So soll das neue Spital in Brügg dereinst aussehen. (Visualisierung) Fotos: zVg

Steiger Concept baut Spital in Biel Das Zürcher Büro gewinnt den Wettbewerb für die Gesamterneuerung des Spitalzentrums. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Klimakonzept für Basel, Tramachse für Bern und Zürichs vergessener Park. 20.06.2023 10:40

Der ‹Bund› zeigt das Siegerprojekt des Projektwettbewerbs für die Gesamterneuerung des Spitalzentrums Biel. Gewonnen hat der Entwurf des Zürcher Büros Steiger Concept. «Sechs Gestaltungsentwürfe lagen der Jury für das neue Spitalzentrum Biel vor. Diese empfahl das unter Federführung der Zürcher Steiger Concept AG erarbeitete Projekt zur Weiterentwicklung. Zu sehen ist es ab 22. Juni in der Mehrzweckhalle Erlen in Brügg bei Biel», berichtet die Zeitung. Das Spitalzentrum Biel befindee sich heute an einem eher schlecht zugänglichen Ort oberhalb der Bieler Altstadt. Seit November 2018 sei klar, dass diese Gebäude nicht renoviert werden, sondern dass sie durch einen Neubau ersetzt werden sollen. «Ende 2020 gaben der Kanton Bern, das Spitalzentrum Biel und die Standortgemeinde bekannt, das Spitalzentrum solle ins Brüggmoos verlegt werden. Im April 2021 genehmigten die Stimmberechtigten von Brügg einen Planungskredit zugunsten des Spitalneubaus.» Weitere Meldungen: – «Klimakonzept gegen die Hitze»: Das Landschaftsarchitekturbüro Byrum hat vier Prinzipien ausgearbeitet, die in der Stadt Basel für ein angenehmeres Klima sorgen sollen. ‹BZ Basel› berichtet. – «Zwei Kunstwerke wollen in Basel den öffentlichen Raum beleben»: ‹BZ Basel› über ‹Appearing Rooms› auf dem Freilager-Platz und ‹Playground› im Solitude-Park. – Noch drei Varianten im Rennen für zweite Tramachse durch Bern: Durch Speicher- und Nägeligasse, via Lorrainebrücke oder über Bundes- und Kochergasse. Der ‹Bund› berichtet. – «Zürichs vergessener Park»: Auf einem fussballfeldgrossen Grundstück lebte während 52 Jahren eine Familie. Nun liegt der Albishof brach. Warum? fragt der ‹Tages-Anzeiger›. – «SolarStratos» will der dekarbonisierten Luftfahrt zum Durchbruch verhelfen: ‹24heures› über das Solarflugzeug des Schweizers Raphaël Domjan....