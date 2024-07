Die Kastanien am Zürcher Neumühlequai. Foto: Wikimedia Commons (2009)

Stadt Zürich fällt 63 Kastanien Weil eine temporäre Fahrspur eingerichtet werden muss, werden die Bäume am Zürcher Neumühlequai gefällt, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: Unwetter, Wohnungsnot und Ferienstimmung. 01.07.2024 11:44

Die Meldung ist so unverständlich, dass sie das Wochenende überdauert hat und hier in kommentierter Form daherkommt. Letzten Freitag berichtete der ‹Tages-Anzeiger›, dass die 63 Kastanienbäume am Zürcher Neumühlequai gefällt werden. Der Grund: der Bau einer neuen Abwasserleitung ab 2028. Dahinter steckt eine für die Stadt Zürich typische Verkettung von Argumenten. Nicht der Ersatz des Abwasserkanals allein ist es, der den Bäumen den Garaus macht, sondern weil während der Bauzeit eine provisorische Fahrspur für Rettungsfahrzeuge eingerichtet werden muss. Verschiedene andere Varianten wurden von der Stadt geprüft, aber «wegen unverhältnismässig längerer Bauzeiten und höherer Kosten» verworfen. Und: Die Bäume seien in einem schlechten Zustand und hätten das Ende ihres Lebensalters erreicht. Sie würden später durch Baumarten ersetzt, die widerstandsfähiger gegenüber den klimatisch bedingten Veränderungen seien, schreibt die Stadt. Allen Argumenten zum Trotz – der Anteil Baumkronenflächen am Siedlungsgebiet nimmt seit Jahren ab. Kühler wird die Stadt so nicht. Die vom Tiefbauamt vorgebrachten Sachzwänge erinnern an die Mutlosigkeit, mit der es dem Crowdplanning für ein grünes Zürich begegnet ist, über das ‹Hochparterre› berichtete. Es lohnt sich auch, einen Blick in die Kommentarspalte des ‹Tages-Anzeigers› zu werfen, wo die aussichtslose Baumfällaktion zwischen geteilter Empörung und Verständnis für das Vorgehen der Stadt diskutiert wird. Weitere Meldungen: – Unwetter in der Schweiz: Die NZZ gibt einen Überblick über die Krisensituation im Wallis und im Tessin. Auch die Grosswetterlage, die die Sturzfluten ausgelöst hat, wird erklärt. – Wohnungsnot: «Die Raumplanung hat versagt», titelt die NZZ, und: «Visionen sind tabu». Dabei wäre es naheliegend, gut erschlossenes Bauland an den Stadtgrenzen einzuzonen und im Gegenzug nicht...