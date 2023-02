Die Polizei in einer besetzten Liegenschaft in Zürich Mitte der 70er Jahre Fotos: Christof Sonderegger

Hausbesetzungen und 20 Jahre Bündner Bauen Häuserkampf in Zürich: Wer hat's erfunden? Ausserdem in der Presse: klappbare mobile Solarkraftwerke, Pelletherstellung in der Schweiz und eine Rückschau des Bündner Kantonsabaumeisters. 24.02.2023 10:48

Nicht erst seit den Ausschreitungen vergangene Woche gibt es in Zürich Auseinandersetzungen um die Hausbesetzerszene. Man erinnere sich an Binz oder Wohlgroth. Den Anfängen und den Entwicklungen widmet sich die NZZ in einem ausführlichen Artikel, bei dem die politische Couleur der Stadtregierung eine Rolle spielt: «Doch auch wenn der Verzicht auf Repression und Räumungen seit 30 Jahren ein Mantra von Rot-Grün ist – eine ‹bewährte Praxis› –, ist diese Politik keine rein linke Erfindung. Ihre Anfänge reichen zurück in eine Zeit, als der Stadtrat noch in bürgerlicher Hand war.» Weitere Meldungen: – Pelletheizungen werden beliebter, aber sind nicht die ultimative Lösung für den Ölheizungsersatz, so der ‹Bund› in einem Artikel über eine Pelletfabrik in der Schweiz. – Eine Bern-Walliser Zusammenarbeit führt zum ersten mobilen klappbaren Solarkraftwerk der Schweiz, zu lesen in ‹24heures›. – Der im Januar abgetretene Bündner Baudirektor Markus Dünner blickt in der ‹Südostschweiz› auf 20 Jahre Bündner Bauschaffen zurück....