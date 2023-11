Das Lausanner Stadion sollte abgebrochen werden. Das muss nicht sein, findet Martin Killias. Fotos: Jean-Bertrand Sieber

Stade olympique erhalten? Warum soll das Lausanner Stade Olympique stehenbleiben? Martin Killias erklärt es in 24heures. Weitere Meldungen: Musik synchronisiert Menschen, die letzten Textilfabriken der Schweiz und alles über Moos. 13.11.2023 12:21

Die Stadt Lausanne erwägt den Abbruch des alten Stade Olympique de la Pontalaise. Warum das nicht unbedingt eine gute Idee ist, erklärt Heimatschutz-Präsident Martin Killias in ›24heures›: Es sei ein nationales Denkmal und ausserdem könne es in die Planungen des neuen Quartiers Plaines-du-Loup einbezogen werden. Weitere Meldungen: - Musik bringt Menschen in Einklang: Gemeinsam im gleichen Raum sein hat Auswirkungen auf Menschen. Zuhörende eines Konzerts synchronisieren Herzschlag und weitere Körperfunktionen, zeigt eine Studie, die im ›Tages-Anzeiger› vorgestellt wird. - Die Textilindustrie hat die Schweiz verlassen? Nicht alle, nachzulesen in der ›NZZ›. - Moose sind besondere Pflanzen: Sie speichern Wasser, sind hierzulande bei Gärtern oft unerwünscht, haben aber Vorteile, weiss die ›NZZ›....