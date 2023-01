Modellskizze «Essbarer Park»

St. Gallen plant den essbaren Park Über einem Autobahntunnel im Osten der Gallusstadt sollen in Zukunft Obst und Kräuter gesammelt werden. Weiter in der Presse: Schweizweit steigende Mieten, die Neuentdeckung von H. R. Giger und der Wakkerpreis. 11.01.2023 11:12

Wie das St. Galler Tagblatt berichtet, soll auf einer Grünfläche im Osten der Stadt St. Gallen ein «essbarer Park» entstehen. Die Fläche im Gebiet Stephanshorn ist im bestehenden Richtplan als Teil des «Grünzug Ost» definiert, liegt allerdings über einem Autobahntunnel, der ab 2035 saniert werden soll. Eine längerfristige Nutzung ist gemäss Bundesamt für Strassen Astra deshalb nicht möglich. Die Stadt möchte die Fläche aber freiräumlich und ökologisch aufwerten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wie im Tagblatt zu erfahren ist, hat die Dienststelle Stadtgrün gemeinsam mit verschiedenen Interessengruppen aus dem Quartier mehrere Varianten für das Gebiet erarbeitet, diskutiert und angepasst. Die Variante "Essbarer Park", die nun weiterverfolgt werden soll, sieht einen längs verlaufenden Fussweg durch das Areal und verschiedene Sitzmöglichkeiten vor. Vor allem aber werden Beerensträucher, Wildobst und Kräuter angepflanzt – ein essbares Angebot, das gemäss Schreiben der Stadt gesammelt, probiert und geerntet werden darf. Gleichzeitig, so die Stadt St.Gallen, entspreche das Projekt den städtischen Zielen, auf Grünräumen die Biodiversität und Artenvielfalt zu erhalten und zu erhöhen sowie in den Quartieren angenehme, inspirierende und freundliche Begegnungs- und Aufenthaltsräume zu schaffen. Weitere Meldungen: – Mieten gehen durch die Decke: Wie die Südostschweiz berichtet, sind die Wohnungsmieten im Kanton Graubünden im letzten Jahr markant gestiegen. Mit einem Plus von 6,7 Prozent steht Graubünden schweizweit an der Spitze. Wie «Der Bund» weiss, handelt es sich gleichzeitig um ein gesamtschweizerisches Problem: In sämtlichen Kantonen hätten Mieterinnen und Mieter auf der Suche nach einer neuen Wohnung 2022 tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahr. Es handle sich um den höchsten jährl...