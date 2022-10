Über Berglandschaften zieht die dunkle Seite der Solarenergie auf. Foto: Keith @kiselstone / Unsplash

Solarstrom oder Demokratie? Kritikerinnen gehen gegen die ‹Lex Bodenmann› mit einer Stimmrechtsbeschwerde vor. Ausserdem in der Presse: Natur im Haus, Salat ohne Sonne und eine Königskobra in Stockholm. 31.10.2022

Die ‹Lex Bodenmann› soll den Bau grosser Solaranlagen in den Alpen bis Ende 2025 ermöglichen. Das Gesetz entstand im Eiltempo. Nun gehen Bürger mit einer Stimmrechtsbeschwerde dagegen vor. «War es das mit der Demokratie?», fragen sie im ‹Tages-Anzeiger›. «Soweit uns bekannt ist, hat das Parlament erstmals in der Geschichte des Schweizer Bundesstaats das obligatorische Referendum unterdrückt.» Es könne die Ausbauprojekte nicht einfach allen anderen Interessen voranstellen, etwa jenen des Natur- und Heimatschutzes. Auch Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, kritisiert das Parlament scharf: «Das präzedenzlose Vorgehen wird zu einem Präzedenzfall für zukünftiges Verhalten.» Bei der Windenergie droht ein ähnlicher politischer Coup. «Werden künftig dringliche Gesetze auch für neue Autobahnen oder Atomkraftwerke erlassen - oder für die Aussetzung von Wahlen, wenn das Parlament den Zeitpunkt für diese als ungünstig beurteilt?», resümiert Elias Vogt-Meier von den Lex-Bodenmann-Gegnern. Ob vom Bundesgericht klärende Worte zu erwarten sind? Weitere Meldungen: - Ranking photovoltaïque suisse: Genf und Lausanne hinken bei der Solarenergie hinterher. Die grossen Städte des Landes nutzen das Solarpotenzial unterschiedlich. Die Rangliste in ‹24heures›. - Natur im Haus: Die Ausstellung ‹Natur. Und wir?› im Stapferhaus Lenzburg packt die grossen Themen Klima und Natur an. Dabei hält sie sich nicht mit Dringlichkeitsfragen auf. Der ‹Tages-Anzeiger› begibt sich beim Besuch auf einen selbst gezogenen Pilzboden. - Salat ohne Sonne: Der automatisierte Bauernhof soll die Agrarwirtschaft revolutionieren. ‹Vertical farming›, ‹indoor farming›, ‹controlled environment agriculture› lauten die Schlagworte. Die ‹NZZ› berichtet aus den Niederlanden. - Eine entwischte Königskobra hält Stockholm in Atem...