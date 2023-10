Der ‹Tages-Anzeiger› zeigt die Resultate einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo. Ausserdem in der Presse: zwei entschiedene Wettbewerbe in St.Gallen und ein saniertes Schulhaus in Bern.

«So wünscht sich die Schweiz die Stadt der Zukunft» Der ‹Tages-Anzeiger› zeigt die Resultate einer Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo. Ausserdem in der Presse: zwei entschiedene Wettbewerbe in St.Gallen und ein saniertes Schulhaus in Bern. 02.10.2023 11:10

«Eine Mehrheit wünscht sich den urbanen Raum grüner und weniger auf Autos ausgerichtet. Die Gebäude sollen höher sein, mit mehr gemeinnützigen Wohnungen - vor allem für Senioren.» So fasst der ‹Tages-Anzeiger› eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Paketdienstes DPD Schweiz zusammen. Die 2200 online befragten Personen wollen mehr Platz für Fussgänger, Velofahrerinnen und die Natur. Im Gegenzug soll die Planung weniger auf die Autos fokussieren. Konkret möchten sechs von zehn Befragten den Verkehr mittels autofreier Zonen und Temporeduktionen beruhigen. Ein Teil der Parkplätze soll weg, um an ihrer Stelle Bäume pflanzen zu können. Und Autospuren sollen zugunsten von Velowegen weichen. «Auf Widerstand stösst dagegen Roadpricing. Die Strassennutzungsgebühr für Autos fällt bei über der Hälfte der Befragten durch. Nur in grösseren Städten findet sie eine Mehrheit. In den Agglomerationen hingegen pochen zwei Drittel auf einen kostenlosen Zugang per Auto zu den Stadtzentren, auf dem Land gar drei Viertel.» Weitere Meldungen: – Das Zürcher Architekturbüro Cellule gewinnt den Wettbewerb für die neue Turnhalle der Primarschule Wilen in Wil (SG). Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Daniel Cavelti Architektur gewinnt den Wettbewerb für eine Überbauung mit 24 Eigentumswohnungen in der St.Galler Gemeinde Wittenbach. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Gute Architektur für wenig Geld»: Vor 30 Jahren entwarf der Rheintaler Carlos Martinez einfache Reihenhäuschen – heute sucht er neue Lösungen für bezahlbares Wohneigentum. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Vorhandene Qualitäten beibehalten, Akzente in der Neuinterpretation der Räume setzen»: Das Steckgut-Schulhaus in der Berner Lorraine ist ein gutes Beispiel für nachhaltige Sanierung, schreibt der ‹Bund›....