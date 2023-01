Eines der fünf prämierten Wettbewerbsprojekte: Wie viele Beiträge sieht der Entwurf «Hardware/Software» des Teams Kosmos eine zusätzliche Gebäudeschicht vor. (Visualisierung: Kosmos)

Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet über den Ideenwettbewerb zu den Triemli-Hochhäuser in Zürich. Ausserdem in der Presse: Norman Foster plant in der Ukraine und Holcim darf in Mormont graben.