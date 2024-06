Das Projekt für das Gymnasiums Echallens von Giorgis Rodriguez Architectes basiert auf Elementen, die ursprünglich für den Neubau des Gymnasiums Aigle konzipiert wurden.

SIA-Rekurs zum Gymnasium Echallens abgewiesen Das Bundesgericht geht nicht auf den Rekurs gegen das Vergabeverfahren ein. ‹24heures› berichtet. Zudem in der Presse: ‹Lausanne Jardins 2024› und die Biodiversität auf Bündner Golfplätzen. 13.06.2024 10:09

Das Bundesgericht hat den Rekurs der SIA-Sektion Waadt zur Rechtmässigkeit des Verfahrens für den Neubau des Gymnasiums Echallens abgewiesen. ‹24heures› berichtet. Der Rekurs beanstandete die Verletzung des öffentlichen Vergaberechts durch den Kanton Waadt. Dieser hatte im vorgängigen Architekturwettbewerb für das Gymnasium Aigle ein «wiederverwendbares Projekt» verlangt und so für das Gymnasium Echallens auf einen offenen Wettbewerb verzichtet. Das Bundesgericht weist den Rekurs mit der Begründung zurück, dass der SIA Vaud nicht belegen konnte, dass eine Mehrzahl seiner Mitglieder am Verfahren teilgenommen hätte. In ‹24heures› beklagt der SIA Vaud, dass das Bundesgericht den Rekurs inhaltlich nicht geprüft habe. Das zuständige Departement des Kantons Waadt nimmt den Entscheid des Bundesgerichts zur Kenntnis und freut sich auf die nächste Etappe des «für die ganze Region wichtigen Projekts». Weitere Meldungen: – «Lausanne Jardins 2024»: Die diesjährige Ausgabe der Lausanner Landschaftsausstellung öffnet am kommenden Wochenende seine Tore. ‹24heures› stellt die 40 thematischen Gärten des kostenlosen Parcours vor. – «Früheres Meteo-Schweiz-Haus wird zur Sekundarschule»: Die Stadt Zürich darf ein Bürogebäude am Zürichberg zur provisorischen Schule umbauen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Gezähmte Greens und wilde Biodiversität»: Die zwölf Bündner Golfanlagen wollen ihr Naturpotenzial besser ausschöpfen und Hotspots der Artenvielfalt sein. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Klamauk, Kommerz und etwas Kontemplation»: Die Art Basel prägt den internationalen Kunstmarkt, schreibt Philipp Meier in der NZZ, «Werke werden hier als Ware zelebriert». ...